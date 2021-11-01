В Белгородской области заболевают и умирают от коронавируса реже, чем в среднем по России

Комплексный подход к предотвращению распространения ковида, который разработали в Белгородской области, можно будет использовать и в других российских регионах для стабилизации эпидситуации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко рабочая группа ведомства оценила эпидситуацию в регионе для оказания методической помощи.

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на встрече с Вячеславом Гладковым обозначили, что регион входит в число тех российских субъектов, где с середины сентября растет заболеваемость ковидом.

Губернатор рассказал сотрудникам ведомства о предпринятых в регионе мерах для предотвращения распространения коронавируса:

- По темпам вакцинации мы в лидерах по стране. Сейчас возводим два инфекционных центра в Белгороде и Старом Осколе. В поликлиниках создали отделения неотложной помощи. Соблюдаем ограничительные меры. За несколько недель перестроили образовательную программу для наших медицинских колледжей. Мы повышаем стипендию ординаторам, а также обеспечиваем врачей первичного звена жильем: только в этом году закупили 181 квартиру на 700 миллионов рублей.

Кроме того, для разрыва «цепочки заболеваний» на территории области вводится оформление электронных больничных листов, работает единый колл-центр «122», а также открыт амбулаторный ковидный центр на базе белгородской поликлиники №6.

Рабочая группа оценила условия, созданные в медучреждении, а также то, что в регионе в достаточном количестве развита материально-техническая база, а врачи полны решимости помогать населению.

Комплексный подход к предотвращению распространения ковида и ряд проектов, которые разработали в Белгородской области, можно будет использовать и в других российских регионах для стабилизации эпидситуации, отметили эксперты Росздравнадзора.