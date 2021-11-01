На Лебединском ГОКе завершается реализация инвестпроекта

Строительство комплекса ЦПТ - один из ключевых инвестиционных проектов Металлоинвеста, в состав которого входит ЛГОК.

- Металлоинвест – одна из первых железорудных российских компаний, которая внедряет на своих горнодобывающих предприятиях конвейерный способ доставки руды из карьера, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. – Применение этой технологии экономит ресурсы и снижает себестоимость продукции, уменьшает объёмы вскрышных работ и нагрузку на окружающую среду.

Строительство комплекса вступило в активную фазу в начале 2020 года и в данный момент близится к завершению - завершаются электромонтажные работы и вскоре специалисты предприятия совместно с представителями фирмы-поставщика технологического оборудования приступят к пуско-наладочным работам. На сегодняшний день выполнен монтаж основного технологического оборудования – внутрикарьерных дробильных комплексов, здания натяжных и приводных станций магистральных конвейеров, стакер-реклаймера, перегрузочных узлов и конвейеров площадки распределения руды.

Важным этапом строительно-монтажных работ комплекса ЦПТ стала установка ленты на магистральные конвейеры №1 и №2. Это достаточно трудоёмкий и протяженный во времени процесс. К склейке стыков лент, всего их 44, приступили в мае этого года и закончилив октябре. Такой срок обусловлен, в первую очередь, большой протяженность юконвейера и сложностью процесса вулканизации.

На реализацию этого проекта Компания инвестировала более 13 миллиардов рублей. Комплекс ЦПТ полностью изменит схему транспортировки руды из карьера на обогатительную фабрику. Магистральный конвейер, общей протяженностью более трёх километров и состоящий из двух линий, напрямую соединит ярусы лебединского карьера с корпусами №1 и №2 цеха крупного дробления обогатительной фабрики. Общая производительность комплекса составит 55 миллионов тонн руды в год.