Участник конкурса «Народный участковый - 2021» белгородец Александр Карапузов: «Служить надо так, чтобы не стыдно было перед дедами и прадедами»

Полицейский из Старого Оскола может стать Народным участковым страны. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня на сайте «Комсомольской правды» стартовало финальное голосование за участников конкурса «Народный участковый – 2021». В этом году он проводится уже в одиннадцатый раз. Белгородскую область представляет подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов.

Он уже больше тридцати лет носит погоны и всю жизнь проработал на земле. Территорию обслуживания Александр Карапузов знает, как свои пять пальцев. У местных жителей участковый «Дядя Саша» пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

У местных жителей Александр Карапузов пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За годы службы на его счету не одно раскрытое преступление. У каждого из них, по словам Александра Карапузова, свой почерк. Опытный сотрудник, внимательно осмотрев место происшествия, всегда сумеет найти зацепку.

Участковый вспоминает вора, докучавшего жителям слободы Стрелецкая. Он орудовал в районе Ямских дач, садовых товариществ «Разлив» и «Фиалка». Бандит больше портил чужое имущество. В поисках цветного металла отрывал шнуры от утюгов и телевизоров, тащил кружки и столовые приборы. После своих визитов незваный гость оставлял бардак в доме, не гнушался и перекусить чужими припасами. За время службы дяди Саши злоумышленник не раз попадался.

- Правда, за мелкие кражи и срок маленький, поэтому и появлялся он в слободе регулярно после отсидки, - вспоминает Александр Карапузов.

По словам полицейского, участковый всегда должен оставаться начеку. Однажды, объезжая территорию обслуживания, он заметил подозрительного мужчину.

- Он вышел из леса и, как только увидел милицейскую «Ниву», бросил рюкзак и попытался скрыться, - рассказал полицейский.

Александр Карапузов бросился в погоню. Оперативное чутье не подвело - задержанным оказался находившийся в федеральном розыске преступник, на счету которого была целая серия краж.

Участник конкурса «Народный участковый – 2021» из Старого Оскола больше тридцати лет носит погоны и всю жизнь проработал на земле. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Служба в полиции требует больших физических и эмоциональных затрат, полной самоотдачи. Но о своем выборе я никогда не сожалел. Конечно, не обходится и без огорчений – всякое на службе бывает. Но если выбрал профессию по душе, она никогда не надоест. Работа, в которую вкладываешь душу, не опустошает, а наоборот обогащает, - считает Александр Карапузов.

Подполковник полиции любитель истории. Гордится прошлым своей страны и своего края.

Александр Карапузов: «Служить надо так, чтоб не стыдно было стоять на этом месте!». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Многие говорят, сейчас тяжело, время непростое настало. А вы расскажите, как вам тяжело нашим погибшим дедам и прадедам. Вон сколько имен высечено в граните, - говорит участковый, глядя на мемориал погибшим в Великую Отечественную войну. - Служить надо так, чтоб не стыдно было стоять на этом месте!

Поддержать участкового могут все желающие. Для этого необходимо перейти по ссылке на страницу онлайн-голосования >>>.

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