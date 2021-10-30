Преображение родного края - наше общее дело

Часто ли мы задумываемся о том, чьими трудами создается вся эта красота?

Тонкостями процесса с нами поделилась Анна Гамурак, руководитель компании Дирекция пространственного развития «10», идейный вдохновитель и куратор многих проектов, подчеркнувших природный шарм Белгородчины.

- Анна Владимировна, какие тенденции сегодня царят в сфере благоустройства и озеленения городских пространств? Что лучшее из мирового и российского опыта применяет в своих проектах Дирекция пространственного развития «10»?

– Тенденций много: это и сохранение природных ландшафтов в городской среде наряду со стремлением к биоразнообразию, это и вертикальное озеленение (в том числе включение растений в архитектуру высотных зданий), что помогает справляться с целым рядом задач по улучшению городской экологии, это и соучаствующее проектирование при благоустройстве рекреационных зон, которое широко применяется нашей командой в работе с общественными пространствами. Есть тенденции к малоуходности, к использованию в озеленении городских территорий неприхотливых многолетних растений, имеющих высокую декоративность в течение всего сезона. Однако при всём разнообразии мировых тенденций следует учитывать местную специфику и условия для их внедрения, очень взвешенно подходить к любым трендам в мире ландшафтного и средового дизайна. Важна именно уместность решений с точки зрения стилистики, духа места, экономики и пользы для города.

- Старый Оскол – второй по величине город Белгородчины. Какие проекты разработаны Вашей командой для его преображения?

– В Старом Осколе в числе успешно реализованных проектов назову благоустройство перед Центром культурного развития «Молодёжный (микрорайон Макаренко). Здесь некогда скучное и небезопасное в темное время суток пространство было трансформировано в интересное место притяжения для горожан всех возрастов. Яркой доминантой стали теневые грибы-навесы с зелёными крышами и современной подсветкой. Работая над проектом, мы встречались с жителями, изучали историю места. Это один из примеров хорошего, конструктивного взаимодействия архитекторов, горожан, социально ответственных бизнес-структур, органов власти как заказчика проекта и представителей ЦКР «Молодёжный».

Таким увидели авторы проекта будущее парка Железнодорожников.

Наша команда работала и над проектами благоустройства и озеленения парка Железнодорожников, а также второй очереди благоустройства набережной реки Оскол, которую мы предложили назвать набережной Металлургов. Также нами был разработан проект обустройства внутреннего дворика Старооскольского краеведческого музея — старейшего музейного учреждения в Белгородской области. Пока этот проект не реализован, но мы надеемся, что предложенное нами арт-пространство в скором появится во дворике музея.

- Менять окружающее пространство – ответственная и кропотливая работа, общественное мнение, опять же, является довлеющим фактором. Как выстраиваете взаимодействие с горожанами, с администрацией?

– Я умышленно делаю акцент на том, что в своей работе мы придерживаемся принципов соучаствующего проектирования. Это фундамент конструктивного взаимодействия всех сторон – участников проекта. Более того, соучаствующее проектирование поддержано на федеральном уровне. Например, в рекомендациях Минстроя Российской Федерации по организации общественного участия в реализации проектов комплексного благоустройства городской среды. Автором российской методики стала Надежда Снигирёва, с которой нам удалось предметно пообщаться в рамках открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица». Форум «Зелёная столица» — один из самых ёмких и ярких проектов нашей команды, в ходе которого выдающиеся российские и зарубежные эксперты приезжали в Белгород и Старый Оскол, чтобы поделиться опытом и лучшими практиками, которые в дальнейшем внедрялись в Белгородской области.

Возвращаясь к соучаствующему проектированию, хочу подчеркнуть, что вижу в нём краеугольный камень в создании уникального и востребованного общественного пространства. Вовлечение горожан к обсуждению проблематики того или иного пространства позволяет выработать совместные решения, которые предопределяют дальнейшую судьбу городской территории. Да и горожане меняются – в процессе работы многие уже мыслят не частными интересами, а рассматривают общественное пространство как общее достояние, к которому и отношение становится более ответственным. Как мне кажется, только в таком формате взаимного участия можно уйти от типового благоустройства и говорить о возрождении аутентичности и духе места.

Работе над проектом набережной Металлургов предшествовали встречи с общественностью.

- От идеи до реализации – длинный путь. Трансформируется ли в процессе работы проект, что может на это повлиять и всегда ли результат соответствует ожиданиям?

– Реализация заложенных в проект идей, порой, бывает далека от первоначальных замыслов. Мы осуществляем авторский надзор за своими проектами, чтобы уйти от искажения смысла проектных предложений и недовольства горожан, с которыми обсудили и решили, а по факту исполнитель сделал по-другому.

В случае с набережной Металлургов и арка Железнодорожников ситуация иная – мы провели общественные обсуждения, встречи с городскими сообществами, представили проекты, но не осуществляем (в силу ряда причин) авторского надзора.

Насколько законченный объект будет соответствовать первоначальной задумке авторов - покажет время.

- Какие еще перемены ждут старооскольцев?

– Интересный проект, о котором я уже упомянула выше – это реконструкция музейного дворика Старооскольского краеведческого музея. К слову сказать, в 2023 году исполнится 100 лет с момента создания музея – дата, знаковая как для старооскольцев, так и жителей региона. Да и само двухэтажное кирпичное здание музея имеет особое значение в истории города. Знаю, что его называют визитной карточкой Старого Оскола: это одно из самых красивых и узнаваемых сооружений. Оно по-своему уникально еще и потому, что относится к редким образцам стиля модерн в архитектуре на территории области. Проект благоустройства музейного дворика предполагает создание нового арт-пространства, которое могло бы стать площадкой для объединения творческих людей.