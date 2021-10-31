Трудовые династии ЛГОКа: 200 лет шоферского стажа

Фото: Александр Белашов.

Коля Чигринский с малых лет знал, какой труд у дальнобойщика. Отец Николай Владимирович часто брал его на короткие рейсы по области. Школьник с восторгом смотрел, как за окошком мелькают леса и поля, города и сёла. И, конечно, мечтал однажды сесть за руль автовеликана.

После девятого класса Николай-младший поступил в автотранспортный техникум. Попробовал себя в роли инструктора автошколы, но быстро понял, что размах не тот: не хватает манивших в детстве просторов.

- Устроился на Лебединский ГОК. На первых порах на «Татре» возил чернозём для рекультивации отвалов. Затем пересел на КамАЗ и теперь езжу по командировкам, - рассказал лебединец.

Вся страна

Вот она, детская мечта: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Екатеринбург… Сколько проехал километров и городов - не сосчитать. Николай признался, что работа помогла увидеть полстраны.

- Раньше грузовому транспорту разрешали заезжать в города. Через окно смотрел на улочки, дома, мосты, реки. Бывало, оставалось время погулять по окрестностям. В Пскове любовался старинной крепостью на берегу реки, а в Питере - белыми ночами...

Навсегда врезалась в память самая длинная командировка. В 1988 году после мощного землетрясения в Армении водитель Лебединского ГОКа отправился помогать пострадавшим. Месяц с ребятами из разных городов разбирал завалы лифтового завода в Спитаке.

- Съехалось много людей из разных республик Союза. В непростой момент хотели помочь, - говорит Николай Николаевич.

Семейная традиция

Почти 30 лет колесит по просторам страны водитель Чигринский. Что помогает преодолевать многотысячные расстояния - сам не может объяснить. Может, гены? Отец всю жизнь работал на межгороде, оба брата переняли семейную традицию, а теперь и сыновья крутят баранку. Оба получили высшее образование, но захотели работать на транспорте. Старший управляет поливооросительной техникой в карьере, младший трудится в городе.

В преддверии профессионального праздника Николай Чигринский обратился к тем, кто причастен ко Дню автомобилиста:

- Ни гвоздя, ни жезла! Желаю, чтобы колёса крутились, а дорога всегда была хорошей.

Наталья Хаустова