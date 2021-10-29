Экологический десант: как активисты среди мусора сквер нашли

Мусор из реки и зарослей камыша убран. Надолго ли? Фото: Екатерина ПАПАКИНА

К белгородским коммунистам в очередной раз обратились неравнодушные к родной земле граждане: в Старом Осколе, во втором по значимости городе региона, много лет просит пощады захламленный мусором зеленый уголок, расположенный буквально в двух шагах от образцово-показательной центральной набережной.

Пустырь? - Сквер! Местные горестно шутят: видимо, от слова «скверный»… Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Оказалось, что это – не просто пространство у реки, а даже целый сквер. Именно так оно идентифицируется в интренет-картах. И даже носит имя старооскольца Пети Объедкова, согласно найденным воспоминаниям современников жестоко убитого фашистами во время оккупации города. Еще одним примечательным моментом можно назвать обилие диких уток у здешних берегов, кормить которых с понтонного пешеходного мостика – местная добрая традиция. Неудивительно, что нынешнее состояние этой территории вызывает волнение горожан. Люди просят если не масштабно благоустроить сквер, то хотя бы установить с обеих сторон моста емкости для сбора мусора.

Вооружившись соответствующим инвентарем, представители регионального и старооскольских отделений КПРФ и Ленинского комсомола выехали на место, где в течение нескольких часов наводили порядок. Как выяснилось, такие групповые рейды по спасению природы и прочие мероприятия экологической направленности – многолетняя традиция.

Ассортимент находок оказался широк: от бутылок до строительного мусора. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Экологическая повестка является важным направлением работы коммунистов и комсомольцев, - говорит Игорь Цевменко, первый секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ, депутат Белгородского городского Совета. - На протяжении долгого времени мы поднимаем вопросы бережного отношения к природе, стоим на защите зелёных территорий. К примеру, после моего открытого письма от имени депутата Белгородского горсовета удалось изменить региональное законодательство в части содержания парков областного значения. Важная работа в тесном контакте с жителями Белгородчины идет и по сохранению локальных зеленых зон придомовых территорий. Например, откликаясь на полученные обращения, совместными усилиями мы предотвратили их уничтожение на улице Урожайная и на Бульваре Юности в областном центре, сохранили березовую рощу на улице Журавлиная и липовую аллею на Пионерской в поселке Разумное Белгородского района. Это - лишь малая часть тех проблем, которые удалось решить. Впереди еще громадное количество вопросов, которые требуют вдумчивого и ответственного отношения.

Ответственное отношение в ситуации со сквером имени Пети Объедкова вылилось в извлечение из реки и зарослей камыша необъятного количества бутылок, пакетов и прочего хлама, разбор метровых многолетних куч сухих веток и даже уборку строительного мусора. Итогом же стал полный контейнер-лодочка, заботливо привезенный на место компанией «Экотранс», поддержавшей инициативу уборки.

Внушительный итог: 8 кубометров безответственного отношения к природе. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Субботники в Старом Осколе - не редкость. Ведь что такое экология? Это время, которое мы взяли в долг у наших детей. Значит, нужно быть честным и ответственным по отношению к природе, - уверен Дмитрий Шеин, руководитель старооскольского территориального подразделения ООО ТК «Экотранс». - Приятно, что люди рады помочь городу преобразиться, очистить его от мусора. Наша компания всегда поддерживает такие мероприятия: предоставляет контейнеры, машины для собранных отходов и, конечно, личным участием самих сотрудников. Мы же после того занимаемся и утилизацией, и переработкой, и обезвреживанием отходов – предприятие располагает оборудованием, позволяющим это делать.

Несколько часов экологический десант трудился не покладая рук. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Руководитель подчеркивает: компания всегда готова принять от населения растительные отходы, порубочный материал и строительный мусор на взаимовыгодных условиях. Мы также предоставляем в аренду контейнеры для сбора отходов различного объема, оказываем услуги по погрузке и транспортированию отходов техникой с грейферным захватом, что позволяет существенно сэкономить финансы заказчика наших услуг. «Мы рады работать над тем, чтобы родной край стал чище и красивее – и приглашаем земляков делать это вместе», - говорит Дмитрий Николаевич.

Возвращаясь к скверу, как подчеркнули в Старооскольском отделении КПРФ, сбором мусора дело не ограничится. Коммунисты намерены плотнее пообщаться с горожанами и даже начать сбор подписей, чтобы выйти с инициативой о благоустройстве этой территории.

Депутат Эдуард Журналев подчеркивает: коммунисты будут следить за дальнейшей судьбой этой территории. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Искренние слова благодарности всем, кто поддержал идею уборки. Всегда хочется, чтобы подобных экологических практик было больше. Ведь природа – это то, что мы оставим своим детям. Хочется, чтобы последующие поколения как и мы могли насладиться зелеными рощами, чистыми реками, богатством растительного и животного мира, - говорит Эдуард Журналев, депутат Белгородской облдумы, первый секретарь Комитета Старооскольского МО КПРФ. - Со своей стороны, мы продолжим следить за судьбой этого уголка города. Более того, обсудим с жителями Старого Оскола ситуацию и разработаем подписные листы для того, чтобы превратить его в достойное место отдыха. У нас есть хорошие примеры: набережная, стадион «Спартак» - мы собрали порядка двух тысяч подписей, что позволило нашим партийцам, депутатам городского Совета, обратиться в администрацию для внесения данных объектов в план благоустройства. И мы добились этого! Но работа не прекращается: взаимодействуя и с властью, и с гражданами, следим за их дальнейшей судьбой.

Сергей Гаврилов: Проблема загрязнения окружающей среды требует вдумчивого подхода

Именно так считает председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

- Старооскольцы в который раз подают пример всей Белгородской области, как нужно решать экологические вопросы. И здесь нет важных или отложенных, больших или малых проблем. Жизнедеятельность человека наносит большой, зачастую непоправимый, ущерб экологии, а защита окружающей среды становится всё более актуальной проблемой год от года. В развитых странах, которые прикладывают немало усилий, чтобы сохранить природу и воспрепятствовать всеобщему загрязнению окружающего мира, этому вопросу уделяют огромное значение. Швеция, к примеру, импортирует около 80 тысяч тонн мусора в год, так как правительственная программа по получению электроэнергии путем сжигания отходов оказалась весьма эффективной. Основным поставщиком мусора является Норвегия, причем норвежская сторона оплачивает транспортировку отходов, из которых шведы получают электроэнергию. Эта конструктивная работа – забота о благополучном будущем.

Если же обратиться к истории, становится очевидным: наши предки уделяли немало внимания сохранению окружающей среды. В частности, знаменитые московские Чистые пруды ранее назывались Погаными прудами, так как в них сливались отходы. Затем эта территория стала частью имения князя Меньшикова, пруды вычистили, и они получили свое современное название.

Экологические субботники, которые уже не единожды были проведены на территории Белгородской области по инициативе КПРФ – хороший пример и очередной призыв о сохранении природы, обращенный к жителям региона. А также напоминание соответствующим службам о том, что вопросы защиты экологии нужно решать не только на бытовом, но и на законодательном уровне.

Станислав Панов: Экологические вопросы – зона повышенного внимания

Инициативу товарищей депутат Белгородской облдумы, первый секретарь Комитета БРО КПРФ полностью поддердживает.

- К сожалению, безответственное отношение человечества к родной планете привело к тому, что сегодня мы сталкиваемся с тысячей экологических проблем: загрязнения химическими отходами почвы, исчезновение рыбы в водоемах, многокилометровые мусорные пятна в океанах... Нам необходимо наконец понять, что оставленный в лесу полиэтиленовый пакет – причина гибели птиц и животных, одна пальчиковая батарейка может отравить тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли, а у брошенной на землю, казалось бы безобидной, жевательной резинки срок разложения составляет более полувека.

Экологические проблемы приобретают поистине глобальные масштабы. И здесь я вижу только два пути. Во-первых, каждому из нас надо начать с себя: соблюдать чистоту и порядок, внимательно относиться к братьям нашим меньшим, стараться сделать мир более зеленым, а не погруженным в мусор и разруху.

Второй момент – эффективное действие законов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, ужесточение наказания по отношению к их нарушителям, недобросовестным гражданам и компаниям. Бесспорно, важно и тесное взаимодействие депутатского корпуса, муниципалитетов и общественности в решении экологических проблем. У коммунистов Белгородчины есть положительный опыт в данном вопросе, наши товарищи всегда откликаются на обращения людей, помогают наводить порядок, разрабатывают и воплощают в жизнь экологические инициативы. Уверен, что вместе с земляками мы можем сделать еще больше для того, чтобы сохранить наш прекрасный изумрудный край для будущих поколений.