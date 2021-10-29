Металлоинвест подвел итоги работы за 9 месяцев года

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали.

- В отчетном периоде мы увеличили поставки на наши ключевые рынки сбыта – Россию и Европу. Значительный рост спроса у наших европейских партнеров, ориентированных на высокое качество как железорудной, так и металлургической продукции, является отражением глобальной повестки по декарбонизации отрасли, - комментирует Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест. - В октябре подписано соглашение о строительстве ГБЖ-4 на Лебединском ГОКе мощностью 2,08 миллиона тонн – этот проект закрепит лидерство Компании на рынке товарного ГБЖ и усилит нашу позицию, как ведущего поставщика ключевого продукта для перехода к «зеленой» металлургии.

Железорудная продукция

Операционные показатели неуклонно движутся вверх. В частности, объем производства железной руды вырос на 1,1% г/г и составил 30,7 миллиона тонн, выпуск окатышей увеличился на 3,0% г/г (21,4 миллиона тонн) За 9 месяцев 2021-го Компания произвела 5,7 миллиона тонн ГБЖ/ПВЖ - в 3квартале года объем производства на 9,1% превысил показатель 2020 года. Рост связан со снижением времени ремонтов и увеличением производительности УМ-1 после модернизации.

Что касается реализации, то по итогам 9 месяцев года объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 20,4 миллиона тонн. Продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 72%. Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок выросла на 2 п.п. и составила 50% от общего объема. А поставки в Европу выросли на 47% (36% от общего объема). А вот объем экспортных поставок в Китай значительно сократился по отношению к прошлогодним показателям.

Металлургическая продукция

За 9 месяцев года Металлоинвест произвел 1,8 миллиона тонн чугуна, что соответствует показателю 2020 года. При этом объем производства в 3 квартале вырос на 15,4%. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-3 после модернизации.

Отмечается и рост реализации чугуна: за 9 месяцев года внешним потребителям это плюс 7,6%. При этом, в 3 квартале 2021-го по отношению прошлогодним показателям поставки выросли на 26,4%.

Объем же выплавки стали несколько сократился и составил 3,6 миллиона тонн. Причина – проведение ремонта ДСП-4 на ОЭМК. Доля реализации стальной продукции HVA по итогам 3 кварталов 2021 увеличилась до 42% - в основном за счет роста реализации SBQ (+25,9% г/г).