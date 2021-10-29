С вопросами о деятельности организаций в период локдауна белгородцы могут обратиться на горячую линию

В Белгородской области работает горячая линия по вопросам трудовых отношений. фото: Артем Гребеник.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Белгородской области приостановит работу большая часть организаций и предприятий. Мера направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что регион лидирует по количеству привившихся от СOVID-19 жителей, и здесь ежедневно выявляют более трехсот случаев заражения.

В нерабочие дни в Белгородской области продолжат функционировать организации, которые обеспечивают работу областной инфраструктуры, транспорта, а также предприятия непрерывного производства.

Свою деятельность приостановят предприятия сферы торговли, общественного питания, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. Работать будут объекты розничной торговли, аптеки, ветаптеки, магазины и ярмарки, обеспечивающие жителей продовольствием и товарами первой необходимости, а также в части продажи товаров дистанционным способом. Ресторанам и кафе разрешено работать только на вынос. Медицинские организации продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую.

В регионе будут функционировать и финансовые учреждения, за исключением микрофинансовых организаций. На открытых территориях продолжит работать зоопарк.

- Несмотря на то, что в образовательных учреждениях региона ввели каникулы, с 30 октября будет организована работа дежурных классов и групп. В то же время работа всех спортивных секций и кружков также приостанавливается. Кроме того, приостанавливается проведение массовых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, - сообщил заместитель начальника департамента соцзащиты населения и труда области – начальник управления по труду и занятости Андрей Гаевой.

В регионе работает горячая линия по вопросам трудовых отношений. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефонам: 8-980-522-61-84, 8-996-308-60-18. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся деятельности организаций и учреждений в нерабочие дни.