Губернатор Белгородской области рассказал о конкурсе «Народный участковый» у себя в соцсети

Староосколец Александр Карапузов представляет Белгородскую область в финале всероссийского конкурса. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Напомним, с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит заключительный этап конкурса «Народный участковый – 2021». Представляющий Белгородскую область подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов в настоящее время занимает второе место в рейтинге. Жители региона активно его поддерживают. Информацию о конкурсе добавил в истории в соцсети «Инстаграм» и губернатор Вячеслав Гладков.

На 12 часов 6 ноября за Александра Карапузова проголосовали уже больше 18 тысяч человек. Догоняет Белгородскую область Республика Хакасия. Лидирует по-прежнему Чеченская Республика. Белгородцы могут помочь земляку победить. Для этого необходимо перейти по ссылке на страницу голосования и поставить конкурсанту «лайк» >>>.

Старооскольского участкового в финале конкурса поддержал глава региона. фото: скриншот

Александр Карапузов больше тридцати лет служит в органах внутренних дел. На одном участке он проработал два десятка лет. Под контролем полицейского более 100 улиц и переулков, а на попечении - более 3,5 тысяч человек.

Местные жители зовут своего участкового «Дядя Саша» и тепло о нем отзываются. По словам старооскольцев, у подполковника полиции нет понятия «рабочее время». Он днем и ночью на связи и всегда готов прийти на помощь.

За годы службы за плечами Александра Карапузова десятки раскрытых преступлений и сотни пресеченных административных правонарушений. Подполковник полиции четыре раза выезжал в командировки на Северный Кавказ, в одной из которых погиб его боевой товарищ.

- В такие минуты начинаешь переосмысливать жизнь, еще больше ценить родных и близких, - говорит подполковник полиции.

В старооскольском УМВД вспоминают, как проницательность Александра Карапузова и его умение общаться с людьми однажды помогли раскрыть серьезное преступление.

- В слободе Стрелецкая была жестоко убита женщина. Подозрения пали на уголовника «со стажем», но тот выдвигал все новые и новые версии своей непричастности к убийству, а потом и вовсе замолчал. Ни оперативники, ни руководство криминальной милиции не могли наладить контакт с единственным подозреваемым. И тогда мужчина сказал: «Буду говорить только со своим участковым». Уже спустя час злоумышленник рассказывал, почему убил женщину, а потом показал, как совершил преступление и где спрятал орудие убийства, - рассказали коллеги Александра Карапузова.

Подполковник полиции по натуре человек скромный, но однажды ему довелось сняться в клипе УМВД России по городу Старому Осколу на песню «А зори здесь тихие-тихие» группы «Любэ». Видеоролик, главным героем которого он стал, рассказывает о буднях участковых уполномоченных полиции, встречающихся на их жизненном пути людях и тех, кто каждый день ждет возвращения сотрудников полиции домой.

Этот стоп-кадр из видеоклипа установлен как фото контакта с номером телефона участкового у многих жителей слободы Стрелецкая. фото: со страницы УМВД России по г. Старому Осколу в соцсети.

- Сыграть самого себя, кадры собственной работы несложно. Александр Анатольевич послушно и терпеливо выполнял дубль за дублем, а вот улыбка в конце клипа все не давалась. Мужчина он скромный и деловой. И все-таки этот кадр получился. У многих жителей слободы Стрелецкой этот стоп-кадр установлен как фото контакта с номером телефона участкового. В этом мы убедились лично во время сьемки телесюжета. А все потому, что нет в ней фальши. Душевный человек наш дядя Саша! – рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Старому Осколу.