«Мне не все равно» - за девять месяцев в Белгородской области зарегистрировано больше 9000 случаев бытового насилия

В Управлении МВД России по городу Белгороду провели прямую линию по профилактике бытового насилия. фото: со страницы ведомства в соцсети.

В Белгородской области проходит акция «Мне не все равно», направленная на профилактику бытового насилия. Старт ей дала состоявшаяся в начале октября на базе коворкинг-центра «Точка кипения» встреча в рамках социального проекта «Сама виновата». В обсуждениях приняли участие сотрудники полиции, жертвы домашнего насилия, психологи, юристы и активисты.

Согласно озвученным полицией цифрам, за девять месяцев в регионе зарегистрировано больше девяти тысяч случаев бытового насилия. Ведомственная статистика относит сюда не только конфликты в семьях, но и, к примеру, между знакомыми или соседями. Самое типичное административное правонарушение этой категории – побои. За девять месяцев по этой статье составили 625 протоколов. Что касается преступлений, связанных с причинением в ходе бытовых конфликтов травм небольшой тяжести, то в течение последних четырех лет в регионе их в среднем регистрируется около пятисот.

В Белгороде полицейские, психологи, активисты, юристы и столкнувшиеся с жестокостью в семье жители региона вместе обсудили проблему домашнего насилия. фото: с сайта УМВД региона.

Количество фактов жестокого обращения с детьми, согласно официальным данным, идет на снижение. В 2017 году их было семь, в 2018 - три, в 2019 – четыре, в 2020 и 2021 годах – по одному. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних Белгородской области состоит 1157 «трудных» родителей. Всего за девять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано порядка пятисот преступлений в отношении несовершеннолетних. Большая часть из них – это уклонение от уплаты алиментов. 63 преступления связаны с сексуальным насилием, при этом 18 из них совершены членами семьи.

В рамках акции «Мне не все равно» полицейские рассказывают жителям региона, как действовать, столкнувшись с жестокостью в семье, а также об ответственности за бытовое насилие. К проведению мероприятий в муниципалитетах подошли по-разному. В УМВД России по городу Белгороду провели прямую линию, на которую, по данным ведомства, в течение часа поступило больше десяти звонков. В Ровеньском районе инспекторы ПДН обсудили проблему домашнего насилия со школьниками. В Валуйках участковые прошли с беседами по квартирам местных жителей и заглянули в общежитие. В Алексеевке, Чернянке и Белгородском районе полицейские вместе с общественниками и волонтерами вышли на улицы.

Основной посыл сводился к тому, что домашнее насилие не стоит замалчивать. Сотрудники органов внутренних дел призвали белгородцев не оставаться в стороне, и став свидетелями конфликта у соседей. Полицейские отмечают, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволит предупредить совершение более серьезного преступления.