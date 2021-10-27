Где в Белгородской области установили фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары

Когда аппарат наполнится, специалисты могут извлечь сданную тару из автомата и отправить на переработку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Десять фандоматов для приема пластиковой и алюминиевой тары установили в Белгородской области. В аппаратах в обмен на емкости белгородцам предоставляют скидки и бонусы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ими уже можно оплачивать товары и услуги, рассказали в Центре экологической безопасности региона. В планах на перспективу – предоставлять скидку на коммунальную услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)».

- Белгородская область является одним из семи субъектов РФ, на территории которого внедряется полноценный цикличный подход к обращению с ТКО, - пояснил исполняющий обязанности генерального директора регионального центра экологической безопасности Даниил Медведев. - Сегодня, повышая охват населения раздельным сбором отходов, в том числе за счет развития сети аппаратов по приему пластиковой и алюминиевой тары, мы увеличиваем процент полезных вторичных ресурсов и снижаем объем отходов, которые пойдут на захоронение. Пока запущенные в Белгороде фандоматы работают в тестовом режиме, но в них уже можно сдавать тару и накапливать бонусы, тем самым экономить свой бюджет и делать полезное дело.

Чтобы накапливать EcoБонусы, необходимо зарегистрироваться на сайте по номеру телефона и через личный кабинет отслеживать статистику, конвертировать свои бонусы на баллы партнеров. Сейчас это два магазина. Список в ближайшее время расширят.

Фандоматы принимают чистую и немятую тару, обязательно с этикеткой (поскольку программа считывает штрих-код на бутылке). Погружать ее в аппарат нужно штрих-кодом вверх, таким образом, автомат увидит тару и засчитает бонус. И обязательно по одной емкости, по очереди.

Когда аппарат наполнится, специалисты могут извлечь сданную тару из автомата и отправить на переработку.

Девять фандоматов расположены в Белгороде по адресам: ул. Шумилова, 10а, ул. Губкина, 27а, ул. Есенина, 12б, Свято-Троицкий бульвар, 15, ул. Макаренко, 20, бульвар Юности, 33, ул. Губкина 17и, ул. Каштановая, 10, 12. И еще один аппарат расположен в Белгородском районе в поселке Дубовое по адресу: ул. Счастливая, 3.