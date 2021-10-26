«Открытие»: за 9 месяцев года – стабильный рост

В 2020-м чистая прибыль «Открытия» за аналогичный период составила 40,3 миллиарда.

С начала 2021 года активы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выросли на 292 миллиарда рублей (+11,3%) до 2,88 триллиона.

Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных) за 9 месяцев составил 87,7 миллиарда рублей, что на 46% выше показателя прошлого года. Динамика обусловлена увеличением объема работающих активов банка и положительным влиянием существенной доли текущих счетов и счетов эскроу на стоимость пассивов в период роста ставок.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 305 миллиардов (+18,1%). По юридическим лицам рост 231 миллиард - объем выданных за 9 месяцев года вырос на 21%. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 74 миллиарда (+14,9%) - с начала года банк выдал на 24% больше розничных кредитов.

Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2021 года выросли на 10,0%. В 2021 году банк «Открытие» разместил 3 выпуска рублевых облигаций совокупным объемом 40 миллиардов.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 365,1 миллиарда рублей. Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 152,4% (пороговое значение: 15%), Н3 — 173,4% (пороговое значение: 50%).