Игорь Маковский поручил принять дополнительные меры по защите персонала от коронавирусной инфекции

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Во исполнение указа Президента Российской Федерации и приказа генерального директора ПАО «Россети» глава энергокомпаний подписал приказ об установлении с 28.10.2021 по 07.11.2021 нерабочих дней с сохранением заработной платы для работников Обществ. Для филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» период нерабочих дней может также устанавливаться на основании решений руководителей высших исполнительных органов государственной власти соответствующих субъектов РФ.

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Особое внимание Игорь Маковский уделил организации работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала, отвечающего за оперативно-технологическое управление, созданию условий для обеспечения бесконтактной смены дежурных сотрудников, разделению потоков прибытия и убытия работников с рабочих мест, их регулярной дезинфекции. Он также отметил необходимость проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию всего диспетчерского персонала и поддержания показателя коллективного иммунитета в филиалах на уровне не менее 80% списочной численности работников.

- В условиях роста заболеваемости наша общая задача – принять все необходимые меры для снижения рисков и скорости распространения коронавирусной инфекции. У нас есть опыт мобилизации всех ресурсов для обеспечения необходимого уровня качества работы с соблюдением дополнительных профилактических и ограничительных мер. Благодаря этому мы способны незамедлительно ответить на вызовы эпидемиологической ситуации в том или ином регионе и своевременно обезопасить наших сотрудников, – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.