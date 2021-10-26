В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца 2022 года новые квартиры получат почти 2,5 тысячи воронежцев

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Вопросы развития жилищно-коммунального комплекса региона в среднесрочной перспективе обсудили депутаты Воронежской областной Думы с руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Максимом Зацепиным.

Рабочее совещание состоялось в рамках сессии встреч региональных парламентариев с руководителями исполнительных органов власти области. Напомним, они проходят по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, который поставил депутатскому корпусу задачу провести консультации с профильными департаментами правительства региона накануне нулевого чтения бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Их итогом должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

Провел совещание заместитель председателя Воронежской областной Думы, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В работе также принял участие председатель Комитета регионального парламента по ЖКХ, энергетике и тарифам Евгений Китаев, заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина.

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Максим Зацепин рассказал участникам рабочей встречи о предварительных параметрах финансирования государственных программ, исполнителем которых является профильный департамент. В том числе, о региональных проектах «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда», на период 2019-2022 годов в бюджете региона предусмотрено более 1,4 млрд рублей (более 1,3 млрд – федеральные средства). Благодаря этому финансированию планируется расселить 2 436 человек из 1 142 помещений площадью 37,5 тысяч кв. м.

По состоянию на 20 октября этого года, с начала действия проекта уже было переселено 728 человек из 310 помещений площадью более 10 тысяч кв. м. Только в 2021 году переселено 232 человека из 95 помещений площадью 3,6 тысяч кв. м. При этом в текущем году досрочно завершили реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда 5 муниципальных образований (Острогожск, Кантемировское городское поселение, Эртиль, Борисоглебск, Березовское сельское поселение Бутурлиновского района).

– На сегодняшний день риски неосвоения денежных средств отсутствуют. Нехватки денежных средств также не наблюдается. Расселение ведется в плановом режиме согласно утвержденным графикам, – заверил депутатов докладчик.

Что касается 2022 года, то в завершающем периоде проекта планируется расселить воронежцев из помещений общей площадью около 20 тысяч кв. м. на эти цели в бюджете заложено на текущий момент почти 366 млн рублей.

Кроме того, в Воронежской области на 2022 год запланировано выделить средства из регионального бюджета в объеме почти 283 млн рублей на расселение аварийных домов блокированной застройки, которые не подпадают под параметры для включения в федеральный проект. Эти средства получат 17 муниципальных образований Воронежской области на расселение домов блокированной застройки площадью более 9 тысяч кв. м.

Также в рамках мероприятия «Переселение граждан из помещений, признанных непригодными для проживания» в 2022 году 17 муниципальных образований получат региональные средства в размере 65,6 млн рублей на расселение более 1 тысячи кв.м. такого жилья. Всего площадь помещений, признанных непригодными для проживания на территории Воронежской области, составляет на сегодняшний день около 4 тысяч кв. м.

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Далее депутаты обсудили ход реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды». В этом году на различные мероприятия в его рамках предусмотрено почти 1,8 млрд рублей. Всего запланировано благоустроить 149 дворовых и 54 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях Воронежской области. Кроме того, в регионе реализуются 4 проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Общая сумма, выделенная на них, составляет 340 млн рублей. Муниципальные контракты на благоустроительные работы по этим проектам заключены на 100%.

В следующем году на формирование современной городской среды в бюджете региона предварительно заложено более 1 млрд рублей.

Парламентарии задали руководителю департамента вопросы, касающиеся реализации мероприятий в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. Докладчик рассказал, что в 2021 на эти цели в рамках областной адресной инвестпрограммы были выделены средства в объеме более 1,6 млрд рублей. Так, по мероприятию «Газификация Воронежской области» реализуется 17 проектов строительства и реконструкции котельных, общая сумма финансирования по которым составляет более 132 млн рублей. На мероприятия по реализации 57 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения направлено более 1 млрд рублей. Что касается регионального проекта «Чистая вода», то в 2021 году на него предусмотрено более 450 млн руб. На эти средства запланировано строительство 10 объектов. 2 из них – переходящие с 2020 года, 1 объект со сроком реализации 2021-2022 годы и 7 объектов со сроком строительства в 2021 году. Все объекты законтрактованы.

Также депутатов интересовала тема реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, организация контейнерных площадок с раздельным сбором мусора. Докладчик рассказал, что в рамках внедрения системы раздельного сбора ТКО на территории региона Воронежу и Семилукскому району в 2020 году были направлены средства в сумме 450 млн и 50 млн руб соответственно. Целью было обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Кроме того, в настоящее время подписано соглашение с Минприроды России на предоставление субсидии в размере почти 142 млн руб на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Эти средства будут распределены между муниципальными образованиями Воронежской области, на территории которых эксплуатируются объекты обработки ТКО или реализуются мероприятия по раздельному накоплению отходов.

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Что касается следующего года, то здесь планируется выделение муниципальным образованиям денежных средств в сумме 298 млн руб на обустройство контейнерных площадок под раздельный сбор отходов. Финансирование будет предоставлено в рамках расходования средств федерального гранта, а также собственных средств области.

В ходе дальнейшей дискуссии парламентарии поинтересовались, на какие направления департаменту потенциально необходимо увеличить финансирование для более эффективной деятельности. Максим Зацепин отметил, что для своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети, территорий учреждений и организаций сельских поселений необходимо постоянное обновление парка коммунальной специализированной техники. На протяжении последних лет субсидия, выделяемая из бюджета Воронежской области, незначительная и обновлять и содержать парк машин очень затруднительно. Так, на 2022-2024 годы для муниципальных образований на закупку техники предусмотрены средства в размере чуть более 26 млн рублей ежегодно. Есть необходимость нарастить финансирование мероприятия в несколько раз.

Также депутаты обсудили с руководителем департамента приоритетные направления планирования бюджетных ассигнований. На рассматриваемый трехлетний период таковым является реализация объектов регионального проекта «Чистая вода». Также планируется продолжить финансирование разработки проектной документации по объектам регионального проекта «Чистая вода», планируемым к реализации на 2023-2024годы. Кроме этого, Воронежская область потенциально планирует принять участие в федеральном проекте «Оздоровление реки Дон». Соответственно, организована разработка соответствующего регионального проекта, по результатам утверждения которого потребуется софинансирование из областного бюджета.