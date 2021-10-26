Для компенсации выпадающих доходов организаций теплоснабжения в бюджете Воронежской области на 2022 год предусмотрено около 172 млн рублей

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Депутаты Воронежской областной Думы в режиме видеоконференции провели очередную рабочую встречу с представителями исполнительных органов государственной власти, которые проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Напомним, что Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023—2024 гг. консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

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Очередная встреча была посвящена обсуждению бюджета департамента по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Провел совещание в режиме ВКС заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. На обсуждении также присутствовали заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина и председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев.

Руководитель департамента по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов пояснил, что специфика структуры бюджетных ассигнований ведомства в том, что основная доля выделяемых средствпредназначены для обеспечения непосредственной деятельности департамента.

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Второй крупный раздел — компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. На эти цели предусматривалось 68 млн 100 тыс. рублей. В конце прошлого года депутаты регионального парламента приняли закон о возможности введения льготных тарифов для теплоснабжающих организаций. В августе 2021 года принято постановление правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Воронежской области теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов для населения в 2021 году».

Проведен отбор теплоснабжающих организаций на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов для населения в 2021 году. Докладчик заверил, что в 2021 году бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме.

Ассигнования на 2022-2024 годы спланированы с учетом основных подходов к формированию областного бюджета, доведенных департаментом финансов Воронежской области. Учтены сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ.

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Евгений Бажанов отметил, что финансирование обеспечения деятельности вырастет на 1,2% по сравнению с 2021 годом. Увеличение ассигнований на финансирование компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и горячего водоснабжения планируется в 2,5 раза — 171 млн 900 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что в 2021 году льготный тариф начал применяться с июля, а также планируемым ростом тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение в 2022 году.