Соцподдержка граждан в Воронежской области: на 2022 год запланировано почти 12,5 млрд рублей

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Депутаты Воронежской областной Думы обсудили перспективы финансирования социальной сферы региона.

Продолжается серия встреч региональных парламентариев с руководителями исполнительных органов власти области. Напомним, что председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2022 и плановый период 2023—2024 гг. консультации, итогом которых должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

В Парламентском центре в режиме ВКС состоялась рабочая встреча парламентариев с руководителем областного департамента социальной защиты Ольгой Сергеевой.

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Провел совещание заместитель председателя Воронежской областной Думы, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В работе приняли участие его заместители Александр Вериковский и Елена Губина, а также председатель Комитета регионального парламента по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Ольга Сергеева рассказала, что в следующем году департамент будет являться исполнителем четырех государственных программ — «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и «Информационное общество». Заявка на финансирование целей, заложенных в эти программы, уже сформирована, предварительно департаментом финансов одобрено выделение почти 12,5 млрд рублей из бюджета области. Средства на исполнение всех публичных нормативных обязательств перед гражданами (предоставление различных пособий, компенсаций, единовременных и ежемесячных денежных выплат и т.д.) будут заложены в полном объеме, заверила докладчица.

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При этом, по словам руководителя департамента, существует дополнительная потребность в средствах для исполнения его полномочий с максимальной эффективностью. В частности, необходимо финансирование на модернизацию Единой информационной системы персонифицированного учета граждан в органах соцзащиты и обеспечение мероприятий по защите информации в данной системе, а также замену парка устаревшей компьютерной техники в департаменте и подведомственных учреждениях.

Кроме того, депутаты обсудили с Ольгой Сергеевой возможность увеличения бюджетных ассигнований на закупку автотранспорта для многодетных семей. Мероприятие предусматривает обеспечение многодетных семей микроавтобусами и мини-тракторами с навесным оборудованием для занятия сельским хозяйством. За период его реализации с 2007 года автотранспорт получили 336 семей, в том числе 3 семьи – в 2021 году. Предельный объем средств из областного бюджета на реализацию данного мероприятия, доведенный на 2022 год, составляет 5 млн руб.

Также парламентарии проанализировали возможность дополнительного финансирования адресной помощи многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на улучшение жилищных условий. В ходе обсуждения темы было отмечено, что данная мера социальной поддержки является востребованной, так как позволяет повысить качество жизни детей за счет приведения жилищных условий семьи в соответствие санитарно-бытовым нормам. На первое января 2021 года в реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 211 семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Учитывая социальную значимость этого мероприятия, депутатами рекомендовано изыскать финансирование, которое позволит обеспечить ежегодное оказание адресной помощи на улучшение жилищных условий хотя бы 42 семьям.

Участники совещания обсудили также работу сети подведомственных департаменту учреждений соцзащиты, в частности вопросы их материально-технического обеспечения и включения в областную программу капитального ремонта (в 2022 году на капремонт 9 объектов социальной сферы планируется направить почти 310 млн рублей).

Также была поднята тема строительства новых объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы. На 2022 год на эти цели заложено почти 395 млн рублей, в том числе 331 млн рублей федеральных средств, на 5 объектов. Это продолжение строительства центра ухода и социализации «Хохольский», начало строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в Нижнедевицком районе, разработка проектно-сметной документации для строительства жилых корпусов для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском и Воробьевском районах, а также завершение разработки документации для строительства корпуса и отдельно стоящих домиков для областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник».

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В рамках встречи депутаты спросили у Ольги Сергеевой об эффективности реализации норм областного законодательства, касающихся социальной поддержки семей с детьми.

Она отметила, что сегодня в регионе действует порядка 45 различных мер социальной поддержки семей с детьми, финансируемых из областного и федерального бюджетов. Уже третий год в регионе реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в проект, позволила обеспечить мерами поддержки в 2019 году более 19 тысяч воронежских семей, в 2020 году около 27 тысяч воронежских семей. С начала 2021 года мерами поддержки в рамках регионального проекта охвачено уже 31,4 тысячи семей.

В соответствии с законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» в регионе реализуется ряд мер социальной поддержки семей с детьми, направленных на повышение рождаемости. В частности, это ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В текущем году на эту выплату предусмотрено более 978 млн рублей. На 1 октября она представлена 10 628 семьям. В 2021 году на реализацию регионального маткапитала было заложено около 379 млн рублей. На 1 октября своим правом реализовать его воспользовались 1 714 семей. Что касается единовременной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка, то в текущем году на нее были предусмотрены денежные средства в сумме 396 млн руб. Также на 1 октября выплата на общую сумму более 286 млн рублей представлена 1431 семье.

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В рамках дальнейшей дискуссии депутаты обратили внимание на необходимость дальнейшей индексации регионального материнского капитала. Кроме того, Людмила Ипполитова рекомендовала специалистам департамента проанализировать возможность смягчения параметров предоставления хотя бы некоторых востребованных мер социальной поддержки семьям с детьми (в частности, это касается отказов из-за небольших отклонений, выходящих за рамки ограничений по прожиточному минимуму). Это, по мнению парламентария, поможет, охватить мерами соцзащиты как можно большее число действительно нуждающихся в поддержке государства граждан, проживающих на территории области.