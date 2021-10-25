На лечение белгородцев с коронавирусом в этом году закупили медицинских препаратов на 1 миллиард рублей

Белгородцам напомнили, что нерабочие выходные ввели, чтобы прервать цепочку передачи инфекции, а не для отдыха компаниями. фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Сегодня в Белгороде состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Вячеслав Гладков. Было отмечено, что в регионе, как и в целом в стране, заболеваемость продолжает расти. Напомним, по данным на 25 октября, за сутки заразились еще 328 человек, госпитализированы на данный момент 2547, из которых 148 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Для стабилизации обстановки в регионе вводят локдаун. Напомним, с 30 октября по 7 ноября приостановит работу большая часть предприятий и организаций. Кроме того, белгородских школьников досрочно отправили на каникулы. В Белгородской области также усилили контроль за соблюдением масочного режима. Для некоторых жителей также ввели обязательную вакцинацию.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. Люди должны понять, что неделя выходных дается для того, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции, а не для отдыха компаниями и посещений развлекательных мероприятий, - отметил Вячеслав Гладков.

Главам муниципалитетов губернатор поручил взять на постоянный контроль мероприятия по дезинфекции объектов торговли, общественных пространств, многоквартирных домов и детских площадок во дворах.

На заседании обсудили и бесперебойное обеспечение лекарствами пациентов реанимаций, стационаров и тех, кто лечится дома. По данным властей, в этом году медицинских препаратов только для лечения коронавирусной инфекции закупили на 1 миллиард рублей. Дополнительно планируется выделить еще 330 миллионов рублей. Жителям региона рекомендуют пройти вакцинацию.

- По данным областного депздрава, стационарное лечение необходимо не более 20% привитых белгородцев, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.