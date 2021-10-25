Чудеса Сандогорья: цифровизация в глубинке, клюква и дед Мазай

На клюквенных плантациях гостей встречают дедушка Мазай и Клюковка. Фото: Александр Матвеев.

Трехдневное путешествие по Костромской области с «Ростелекомом» и коллегами журналистами со всего ЦФО запомнится обилием. Обилием эмоций, музеев и новых знаний. У каждого здания Костромы, у каждого поселка области своя история. Особенно приятно, что эта история сохраняется с применением современных технологий.

Специалисты «Ростелекома» установили 10 наружных IP-камер на улицах села Сандогора и поселка Мисково.

Одной из точек тура стало Сандогорское сельское поселения. Оно считается самым обширным в Костромском районе – в составе 18 населенных пунктов, а площадь занимает больше 500 квадратных километров. Жители ласково называют свою малую родину Сандогорьем и очень ею гордятся. Ведь именно здесь находятся самые крупные в России плантации по выращиванию клюквы – 300 га – и первый в Костромской области цифровой поселок Мисково. А местный фестиваль «Клюквенный сок» в этом году отметил пятилетний юбилей. И с каждым годом желающих посетить вкусный и полезный праздник становится все больше. Живописные пейзажи, море ягоды и сказочные персонажи (гостей фестиваля встречают дедушка Мазай и Клюковка) дарят массу впечатлений.

Подготовка кабеля - дело кропотливое. Фото: Александр Матвеев.

К слову, у тех, кто в силу разных обстоятельств не может лично посетить мероприятие, есть возможность «поприсутствовать» на фестивале онлайн. А жители области из дома могут смотреть онлайн-трансляций различных мероприятий, таких как, ежегодное собрание депутатов Костромской области, фестиваль «Клюквенный сок» и других. «Ростелеком» подключил цифровые услуги связи для более 300 домохозяйств Сандогорского района. У односельчан есть доступ к высокоскоростному интернету, интерактивному ТВ и другим современным сервисам компании. Провайдер заменил медь на современные волоконно-оптические линии связи, протянул более 10 километров кабеля для обеспечения выхода в интернет по технологии GPON, что позволяет использовать цифровые сервисы на скорости до 100 Мбит/с.

Прокладка ВОЛС по болотистой местности. Фото: Александр Матвеев.

Прокладка ВОЛС по болотистой местности. Фото: Александр Матвеев.

Провайдер развернул в Сандогорье систему видеонаблюдения. Специалисты «Ростелекома» установили 10 наружных IP-камер на улицах села Сандогора и поселка Мисково. Прямая трансляция в режиме реального времени ведется на сайте Администрации Костромской области. Облачный сервис дает возможность наблюдать за местами массового пребывания людей, в том числе за дорогами и социально значимыми объектами. Глава сельского поселения Александр Нургазизов таким обновлениям рад. По его словам, очень важно знать, чем живет население поселков, видеть малейшие проблемы и потребности местных жителей, чтобы оперативно их решать.

Местные жители могут смотреть онлайн-трансляций различных мероприятий.

Местные жители могут смотреть онлайн-трансляций различных мероприятий.

- В настоящее время завершается проект УЦН 1.0 в Костромской области. Сейчас здесь прокладывается волоконно-оптическая линия связи в населенный пункт Садогора. ВОЛС будет подвешиваться на воздушные ЛЭП. Основные работы завершатся к концу октября, - отметил заместитель технического директора филиала «Ростелеком» по Костромской и Ярославской областям Юрий Охапкин.

Напомним, село Сандогора вошло в федеральную программу УЦН 1.0, для реализации которой «Ростелеком» проложил более 40 километров ВОЛС. В общей сложности в рамках этой программы провайдер установит более 90 базовых станций Wi-Fi по Костромской области.