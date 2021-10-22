Разработка энергосбытовой компании Металлоинвеста получила награду

Мероприятие прошло в рамках X Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность. IT технологии. Энергобезопасность. Экология».

Специалисты «КМА-Энергосбыт» представили проект разработки и внедрения информационно-аналитической системы управления энергоресурсами (ИАС УЭР), которая была успешно введена в эксплуатацию на предприятиях Металлоинвеста в этом году.

Разработанная система во многом уникальна: с её помощью консолидируются показания более чем 2500 приборов учёта, измерителей, датчиков и анализаторов всех видов энергоресурсов. Информация обрабатывается каждый час и собирается по более чем 9 000 каналам передачи данных. Система позволяет в режиме реального времени отследить покупку, производство, передачу, распределение и потребление энергоресурсов как в целом по предприятию, так и в разрезе структурных подразделений. Такие технические решения на основе тщательного анализа позволяют улучшить систему планирования потребления энергоресурсов, выявить искажения и потери в энергооборудовании, снизить общие затраты на энергоресурсы.

Экспертный совет, в который вошли представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, Экспертного Совета при Минпромторге РФ, Агентства по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ, высоко оценил проект, отметил его значимость и актуальность. В итоге у него – диплом победителя 1-й степени.

- Металлоинвест уделяет особое внимание программам по оптимизации использования всех видов энергоресурсов. Для каждого предприятия разработана и реализуется программа мероприятий с учетом специфики производства, – отметил директор департамента энергетики и энергоресурсов Металлоинвеста Сергей Щербина. – Информационно-аналитическая система улучшает визуализацию процессов, расширяет спектр наших возможностей в области анализа данных и принятия оперативных решений.

На предприятиях Металлоинвеста ИАС УЭР внедряется в несколько этапов. Уже проведено объединение всех систем учета и запуск программного продукта, который обрабатывает все поступающие данные. Далее предстоит произвести замену индукционных счётчиков на современные приборы учёта, после чего перейти к стадии анализа и выявления возможностей для повышения энергоэффективности.