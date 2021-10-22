В Белгородской области могут закрыть торгово-развлекательные заведения и предприятия общепита на время нерабочих дней

Роспотребнадзор предлагает изменить режим и прекратить работу предприятий общественного питания, касающегося обслуживания в обеденных залах. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Белгородской области могут закрыть торгово-развлекательные заведения и предприятия общепита на период нерабочих дней. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова.

Эпидемиологическая ситуация на территории Белгородской области сохраняется достаточно напряженной. Несмотря на то, что зафиксированная заболеваемость за последние сутки ниже среднероссийской, темпы прироста остаются высокими.

В связи с этим, региональный Роспотребнадзор внес предложение губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову об ограничении работы торгово-развлекательных и культурных центров, а также организаций общепита с 30 октября по 7 ноября. Работать хотят оставить только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Подчеркнем, что на данный момент соответствующий документ еще не подписан.

- На сегодня мы внесли предложение по ограничению работы торгово-развлекательных, развлекательных учреждений, культурно-зрелищных мероприятий именно на этот период нерабочих дней, - пояснила Лариса Пузанова. - Также внесли вопросы изменения режима и прекращения работы предприятий общественного питания, касающегося обслуживания в обеденных залах.

Меры призваны сократить число контактов между людьми и создать разрыв в механизме передачи инфекции.

- Ноябрьские выходные - это не дополнительные праздничные дни, это не новогодние каникулы, это не время отдыха и досуга, - пояснила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора. - Это вынужденная мера для того, чтобы мы были здоровы и живы. Это также не время для поездок в гости в соседний регион. К сожалению, не все граждане это понимают, именно поэтому мы предлагаем ввести дополнительные ограничения, с тем, чтобы сподвигнуть людей на этот период остаться дома.