Игорь Артамонов сообщил о нерабочих днях в Липецкой области с 30 октября по 7 ноября

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В Липецкой области нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов на оперативном штабе. Предлагается сформировать дежурные группы в детских садах и начальных классах. Вузы, колледжи, техникумы и школы, в которых учатся по триместрам, перейдут на дистанционное обучение с 1 по 3 ноября.

Школы и колледжи искусств уйдут на каникулы. Театры, библиотеки, музеи и другие учреждения культуры перейдут на дистанционный формат работы. Театр кукол, театр им. Л.Н. Толстого, филармония, Унион, краеведческий музей будут работать в течение недели, но для их посещения жителям необходимо будет предоставить QR-коды.

«Мы вывели дополнительное количество врачей, экипажей скорой помощи, нормализовали рабочие процессы ПЦР - лабораторий, выстроили схему экспресс - тестирования, закупили дополнительные лекарства. Открываются новые госпитали. Очень жестких ограничений, как в других регионах, мы вводить не планируем», - сказал Игорь Артамонов.

На оперативном штабе также говорилось о ходе вакцинации. Однократно привито 460 130 человек, охват взрослого населения составил 50%. Как рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин, ежедневно прививаются первым компонентом около трех тысяч человек.

В семи инфекционных госпиталях региона функционируют 3000 коек, из них 250 оборудованы аппаратами ИВЛ. Запущен инфекционный госпиталь на базе Данковской ЦРБ на 150 коек. В ближайшее время будет открыт госпиталь на 150 коек на базе Усманской ЦРБ. Получают стационарное лечение более 2 400 человек, свободный коечный фонд составляет 19,3%.

С целью усиления кадрового состава в амбулаторно-поликлиническую службу привлечены 246 студентов разных курсов региональных медицинских колледжей, пять ординаторов в качестве врачей-терапевтов участковых. Дополнительно в поликлиники направлены 83 студента выпускных курсов медицинских колледжей. Для усиления скорой медицинской помощи направлены 32 студента выпускных курсов.

Временно приостановлена диспансеризация взрослого населения, деятельность физиотерапевтических, массажных кабинетов поликлиник, что позволило перевести на работу с заболевшими 8 врачей и 175 средних медицинских работников. В медучреждения передано 22 тысячи экспресс-тестов. При обслуживании первичных вызовов на дом пациентам старше 18 лет при наличии симптомов новой коронавирусной инфекции проводится экспресс-тестирование. По данным на 21 октября обследовано 7,2 тыс. человек.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.