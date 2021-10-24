В Белгородской области идут работы по строительству быстровозводимых госпиталей – каждый сможет принимать по 350 пациентов

В Белгородской области строят два инфекционных центра. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Утром в субботу, 23 октября, губернатор Белгородской области осмотрел площадку под строительство одного из быстровозводимых госпиталей. Этот инфекционный центр расположится на территории Яковлевского городского округа.

Работы ведутся на территории Яковлевского городского округа. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Работы по его возведению начались на этой неделе. В настоящее время сделаны геодезия и геология, проводятся экологические изыскания, отправлены запросы на подключение в ресурсоснабжающие организации.

Одну из площадок осмотрел глава региона. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Поставка бетона, металлоконструкций и сэндвич-панелей тоже отработана с местными производителями. Все подготовительные работы проходят в соответствии с графиком, - сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области.

Работы по строительству быстровозводимых госпиталей уже начались. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Опыт строительства быстровозводимых госпиталей переняли у Республики Башкортостан, где они уже успешно функционируют.

- Эти объекты очень важны для нас. Для оперативного строительства у нас есть все - деньги, материал, строительные компании. Сейчас нужна правильная организация труда.Объекты должны быть готовы к середине декабря. Главы трех ближайших муниципалитетов должны тоже оказывать помощь в решении всех текущих вопросов, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Строительство планируют завершить к середине декабря. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Такой же инфекционный центр появится и на территории Старооскольского городского округа. Каждый из них сможет принимать по 350 пациентов. Места для больных будут обеспечены кислородом. Появление таких госпиталей позволит разгрузить уже имеющиеся больницы. Как ранее сообщалось, загруженность коечного фонда в регионе сохраняется на уровне 95%.

По словам губернатора, новые объекты будут не временными. Их строительство позволит на перспективу решить проблему с инфекционными койками в Белгородской области.

- Безусловно, ковид - вопрос номер один, но и другие болезни никуда не ушли. Продолжаем закупать современное оборудование в наши больницы. В последние дни поступили четыре системы ультразвуковой диагностики в Белгород, Старый Оскол, в Яковлевскую и Ракитянскую ЦРБ. Поступило оборудование в областной перинатальный центр в системе подачи окиси азота. Оно позволяет лечить серьезные болезни у самых маленьких жителей и новорожденных. Позволяет спасать им жизни. В целом в этом году из различных уровней бюджета - федерального и регионального - мы приобретаем оборудование почти на 3 миллиарда рублей, - рассказал на своей странице в соцсети Вячеслав Гладков.