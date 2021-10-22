В Белгородской области с 30 октября вводят локдаун

Из-за роста заболеваемости в Белгородской области вводят локдаун. фото: Игорь Харьков.

Вечером 22 октября в Белгородской области прошло заседание координационного совета по предотвращению и распространению коронавирусной инфекции. По решению властей на период нерабочих дней в регионе вводят локдаун. С 30 октября по 7 ноября работу приостановит большая часть предприятий и организаций, за исключением обеспечивающих функционирование областной инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и транспорта.

- Идет серьезный рост заболеваний ковидом. Надо сбить «волну» роста заболеваний, - объяснил решение губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе приостановят работу предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и другие. Продолжат функционировать объекты розничной торговли: все аптеки, в том числе ветеринарные, все магазины и ярмарки, обеспечивающие жителей продуктами первой необходимости. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос и доставку готовых блюд.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Ранее было принято решение отправить школьников на досрочные двухнедельные каникулы. Они начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Детские сады с 30 октября переходят на формат работы дежурных групп. Кроме того, приостанавливается работа организаций допобразования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных и развлекательных мероприятий.

Приостанавливается оказание всех услуг: парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев и торговых центров, за исключением оказания экстренных услуг: стоматологических, ветеринарных и бытовых услуг по срочному ремонту транспорта, в том числе по шиномонтажу.

Будет приостановлено также оказание государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ, за исключением услуг по регистрации актов гражданского состояния о рождении, разводе и смерти. При этом предоставление услуг в электронном виде сохранится в полном объеме.