Новые стадионы и бассейны: в 2022 году в Воронежской области продолжится создание современной спортивной инфраструктуры

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В региональном парламенте продолжаются консультации в преддверии нулевого чтения бюджета региона.

Депутаты Комитетов Воронежской облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам, а также по физической культуре и спорту в режиме видеоконференцсвязи обсудили предварительные параметры финансирования отрасли с представителями регионального департамента спорта и физкультуры.

Это одна из встреч, которые парламентарии проводят с руководителями исполнительных органов государственной власти в преддверии нулевого чтения бюджета на ближайшие три года по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Консультации организованы в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения было отмечено, что бюджет департамента на 2021 год составил более 1,3 млрд рублей (почти 1,2 млрд из которых – это региональные средства ). В 2022 году на реализацию основных направлений деятельности департамента предварительно запланировано более 1,5 млрд рублей. Существенное увеличение ассигнований связано, в том числе с предоставлением из областного бюджета субсидий для АФК «Факел», средств для ГБУ ВО «Спортсооружения» на содержание вошедшего в состав учреждения россошанского спорткомплекса «Химик», а также нового отделения технических видов спорта (авто и мотоциклетный спорт), которое планируется открыть в СШОР №1.

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Затем депутаты обсудили финансирование различных подпрограмм, реализуемых департаментом. В частности, на подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта» в региональном бюджете на следующий год запланировано около 380 млн рублей, что почти на 213 млн больше, чем нынешнем году.

Это связано, в том числе, с ростом числа жителей Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Если по итогам прошлого года доля таких воронежцев составила 48,7%, то в следующем году планируется достигнуть показателя 53,2%. Риски недостижения этих показателей отсутствуют, поскольку здесь регион идет опережающими темпами.

Календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Воронежской области на 2021 год состоит из 880 мероприятий. На 2022 год пока запланировано провести 795 различных соревнований. Среди наиболее значимых – Спартакиада пенсионеров Воронежской области, Всероссийский день бега «Кросс Нации», Летние Сельские спортивные игры Воронежской области, Фестиваль «Готов к труду и обороне».

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«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» – еще одна подпрограмма, где ожидается увеличение финансирования с 28 млн рублей в 2021 году до более чем 56 млн в 2022 году. Выступающая отметила, что за счет областного финансирования в этом году было обеспечено участи 3141 воронежского спортсмена и тренера в 467 официальных всероссийских и международных соревнованиях. На текущую дату ими было завоевано 1409 медалей различного достоинства. В 2022 году реализация подпрограммы будет продолжена (насколько позволит эпидситуация), в нее будет включен еще ряд региональных команд.

Что касается подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области», то здесь финансирование для департамента в 2022 году заложено в объеме 132,5 млн рублей. Как сообщила депутатам Елена Кравченко, в целом с 2010 года в регионе построено и реконструировано более 723 объектов спорта, из них 262 – в Воронеже. Объем инвестиций на эти цели с 2010 года по настоящее время составил более 16 млрд рублей. Теперь в каждом муниципальном районе и городском округе есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы, а в 18 районах действуют плавательные бассейны.

В 2021 году введены в эксплуатацию Центр мужской гимнастики в Воронеже, стадионы в пгт Грибановский и р.п. Панино. Начато строительство футбольного манежа в областном центре, плавательного бассейна в Боброве, стадиона в селе Верхний Мамон, спорткомплекса в городе Калач, 4 спортплощадок ГТО в муниципальных района. Также возводятся сразу три крупных объекта в Борисоглебске – это спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, ледовая арена, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Что касается реконструкции, то в этом году она проводится на таких объектах, как стадионы АО СК «Факел» и «Локомотив» в Воронеже, стадион «Калач-Арена» в селе Заброды, футбольное поле «Подгоренская ДЮСШ им. Думчева», стадион в Бутурлиновке. Также ведутся проектно-изыскательские работы по таким объектам, как спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, стрелковый комплекс и спортивный комплекс с борцовским залом (все – в Воронеже), стадион в селе Нижнедевицк.

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В 2022 году планируется продолжить создание современной спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе – строительство начатых в этом году объектов.

– Все работы ведутся в соответствии с графиком, никаких опасений по поводу завершения строительства нет, – подчеркнула докладчица.

В рамках сессии вопросов и ответов депутаты поинтересовались, в частности, эффективностью финансирования медицинского сопровождения спортивных мероприятий в регионе, реализацией проекта по расширению в регионе деятельности инструкторов по спорту – координаторов физкультурной и спортивной работы с гражданами по месту жительства и работы и другими актуальными темами. Участники встречи также обсудили возможность разработки системных мер стимулирования молодых специалистов, тренеров и преподавателей, что особенно актуально для дальнейшего развития спорта в муниципальных районах области.

Также Николай Колосков рекомендовал департаменту рассмотреть возможность включения в перспективный план строительства спортсооружений ряда объектов, в которых есть заинтересованность жителей некоторых сельских районов.