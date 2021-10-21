На ЛГОКе продолжается внедрение технологий, щадящих экологию

В рамках заседания Смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в Вене был подписан важный документ.

Накануне Металлоинвест подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на Лебединском ГОКе. Подписи в документе поставили генеральный директор Компании Назим Эфендиев, президент и исполнительный директор Midreх Стивен Монтегю, исполнительный вице-президент Primetals Ашиш Гупта и генеральный директор Primetals Хираи Этсуро.

Объем инвестиций в строительство комплекса оценивается в более 600 миллионов долларов США. В Губкине будет создано 375 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск производства намечен на первый квартал 2025 года (первый продукт – в декабре 2024 года).

ГБЖ – низкоуглеродное сырье, используемое для производства стали в электрических печах, при этом прямые и косвенные выбросы CO2 (scope 1 + scope 2) до 50% ниже, чем при традиционном процессе, объединяющем доменный цикл и кислородно-конвертерную выплавку стали.

Проектная мощность комплекса составит 2,08 миллиона тонн ГБЖ в год. Применение современных технологий обеспечит снижение энергопотребления и влияния на окружающую среду.

Новая установка проектируется с перспективой полного перехода на использование водорода вместо природного газа в процессе восстановления железа, что позволит еще более сократить эмиссию парниковых газов.

Напомним, в этом году Михайловский ГБЖ (МГБЖ), созданный группой USM и Михайловским ГОКом Металлоинвеста, подписал контракт с Midrex и Primetals о строительстве аналогичного завода по производству ГБЖ в Железногорске, Курская область.

- Запуск двух новых установок почти вдвое увеличит мощности USM и Металлоинвеста по производству ГБЖ – с 4,6 до 9 миллионов тонн в год. Это укрепит нашу позицию ведущего поставщика ключевого продукта для перехода к «зеленому» производству стали и станет важной вехой в декарбонизации металлургической промышленности. Мы высоко ценим опыт наших партнеров Primetals и Midrex и уверены, что благодаря нашим совместным усилиям проект будет успешно реализован в намеченные сроки, – прокомментировал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Президент и исполнительный директор Midreх Стивен Монтегю, отметил:

- Запуск модуля ГБЖ-4 на ЛГОКе поможет удовлетворить растущий спрос на металлы с низким углеродным следом. Наша технология, позволяющая перейти на использование водорода в качестве восстановителя, это правильный шаг в направлении «зеленой» металлургии и углеродной нейтральности.

Генеральный директор Primetals Хираи Этсуро подчеркнул:

- Использование ГБЖ помогает производителям стали снижать углеродный след продукции при повышении ее конкурентоспособности. Совместно с компаниями Алишера Усманова мы создаем основу для развития и уверенного движения вперед европейской «зеленой» металлургии.

Новый завод будет построен с применением новейших технологий и позволит производить ГБЖ высокого качества с помощью основанного на природном газе процессе прямого восстановления Midrex NG – наиболее экологичной технологии производства железа. По сравнению с выплавкой чугуна в доменных печах, углеродный след Midrex NG ниже на 50%. В будущем замена природного газа на «зелёный» водород позволит достичь ещё большего снижения выбросов.