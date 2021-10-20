Герань в крови: белгородец Мусэрский признал нарушение антидопинговых правил

Дмитрий Мусэрский. Фото из архива спортсмена.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) прокомментировала решение Международной федерации (ФИВБ) о дисквалификации экс-игрока «Белогорья» Дмитрия Мусэрского за нарушение антидопинговых правил.

- В апреле 2021 года спортсмен был уведомлен ФИВБ о том, что в отношении него начата процедура расследования возможного нарушения им антидопинговых правил в 2013 году и о возможной дисквалификации сроком до двух лет, - сказано в заявлении ВФВ.

- Обвинения строились на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), предоставленной ВАДА информатором, о том, что после одного из матчей чемпионата России по волейболу спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещенную субстанцию «метилгексанамин».

При этом надо отметить, что вменяемая спортсмену запрещенная субстанция «метилгексанамин» представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязненных» БАДов и иных продуктов спортивного питания. Но по прошествии восьми лет с момента предполагаемых событий уже невозможно точно установить все обстоятельства произошедшего, особенно учитывая то, что осуществить анализ контрольной пробы «Б» не представляется возможным.

Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещенные субстанции.

В течение всего дисциплинарного расследования мы находились в постоянном контакте с ФИВБ и спортсменом, и на момент выдвижения официального обвинения в нарушении антидопинговых правил в июне 2021 года спортсменом было принято решение о добровольном отстранении до принятия окончательного решения ФИВБ.

В октябре 2021 года спортсмен подписал соглашение с ФИВБ и ВАДА, в соответствии с которым он соглашается с вменяемым ему нарушением антидопинговых правил, а ФИВБ применяет дисквалификацию сроком в девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом спортсмен сможет приступить к тренировкам уже с ноября.