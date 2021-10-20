Металлоинвест предложил обсудить идеи для развития мира

Представители бизнес-сообщества поделились партнёрскими инициативами и прорывными идеями.

Конференция, организованная Металлоинвестом совместно с Ассоциацией менеджеров и SAP, включала три блока: Лидерство – о ключевых трендах и ответах на вызовы компаний-лидеров; Инициативы – о практиках компаний по отдельным направлениям, таким как циклическая экономика, ответственная цепочка поставок, корпоративная этика, цифровые решения; Устойчивость – сессия дизайн-мышления по разработке партнёрских проектов бизнес-сообщества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Металлоинвест поддерживает Цели устойчивого развития ООН, принятые в 2015 году. Они направлены на решение важнейших экологических, экономических и социальных проблем планеты.

Компания убеждена, что ответственное ведение бизнеса и деятельность в области устойчивого развития вносят значительный вклад в достижение ЦУР. Металлоинвест признает важность всех 17 Целей устойчивого развития, при этом наибольший вклад в рамках своей деятельности вносит в достижение таких Целей как защита здоровья, повышение доступности качественного образования, повышение уровня жизни, обеспечение достойных условий труда и экономический рост, развитие промышленности, инфраструктуры и внедрение инновационных технологий.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила важность совместной работы в достижении ЦУР:

- Мы убеждены, что партнёрство, создание общих ценностей для всех заинтересованных сторон – ключ к успешному развитию бизнеса. Благодарим Ассоциацию менеджеров и коллег из SAP за поддержку нашей инициативы. Мы смогли собрать на одной площадке настоящих единомышленников и провести конструктивный, содержательный диалог.