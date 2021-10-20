Белгородского волейболиста Дмитрия Мусэрского дисквалифицировали за применение допинга

Во время сдачи положительного допинг-теста Мусэрский был игроком «Белогорья» и сборной России.

- Экс-игрок «Белогорья» Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, - сообщает пресс-служба японского клуба «Сантори Санбердз».

Подобное решение было принято после проверки допинг-теста, который белгородец сдал в мае 2013 года.

Сама дисквалификация берет отчет от 5 апреля 2021 года и продлится до 4 января 2022 года. Отметим, что во время сдачи положительного допинг-теста Мусэрский был игроком «Белогорья» и сборной России.

Сейчас наш земляк выступает за «Сантори Санбердз», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Японии.

Напомним, что Дмитрий Мусэрский является победителем Олимпиады-2012, чемпионом Европы-2013, 2-кратным победителем Мировой лиги, победителем Лиги чемпионов-2014.

Не исключено, что его лишат титулов, которые он завоевал в 2013-м календарном году.