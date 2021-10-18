Народный участковый Белгородчины 30 лет работает на земле, четыре раз был в командировках на Северном Кавказе и снялся в клипе на песню «Любэ»

Победителем регионального этапа «Народный участковый – 2021» стал полицейский из Старого Оскола Александр Карапузов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В финале всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021» Белгородскую область представляет подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов. За его плечами большой жизненный путь, а перед глазами сотни человеческих судеб. О таких людях говорят: «Всю жизнь проработал на земле».

ВСЕГДА НА ЧЕКУ

По словам полицейского, он с детства мечтал о погонах. Хотел стать военным. Срочную службу Александр Карапузов проходил в воздушно-десантных войсках и мог остаться в армии, но судьба распорядилась иначе. Как раз в это время не стало его отца. Оставлять мать одну было не по-мужски, и он вернулся домой.

Желание защищать Родину привело его в милицию. На службу в органы внутренних дел Александр Карапузов поступил в 1990-м году. Участковым работает с 1993-го.

- Если выбрал профессию по душе, она никогда не надоест, - считает полицейский. - Участковый должен быть честным и принципиальным, обладать горячим сердцем и холодным разумом. В любом человеке надо уметь разглядеть личность. От участкового люди ждут, прежде всего, помощи, поэтому равнодушию в этой профессии нет места.

Сейчас Александр Карапузов старший участковый уполномоченный УМВД России по городу Старому Осколу. Уже почти два десятка лет он работает на одном участке. Местных жителей и обслуживаемую территорию знает, как свои пять пальцев. По словам подполковника полиции, участковый всегда должен оставаться на чеку. Несколько лет назад, объезжая административный участок, он заметил вышедшего из лесу подозрительного мужчину. При виде полицейской «Нивы», тот бросил рюкзак и пустился наутек. Участковый не дал ему уйти, и, как оказалось, не зря. Оперативное чутье не подвело Александра Карапузова – задержанный им мужчина оказался находящимся в федеральном розыске за серию краж преступником.

За время службы подполковнику полиции не раз приходилось выполнять служебные обязанности вдали от дома. Он четыре раз был в командировках в Северо-Кавказском регионе. В одной из них пришлось особенно непросто. Тогда погиб его боевой товарищ.

- В такие минуты начинаешь переосмысливать жизнь, еще больше ценить родных и близких, - говорит подполковник полиции.

Александр Карапузов не раз отмечался руководством. Он награжден нагрудными знаками «За отличие в службе 1,2,3-й степени». В 2013-м году за участие в тушении лесных пожаров в Старооскольском городском округе удостоен медали МЧС «За усердие».

ИСТОРИК, СЕМЬЯНИН И ОПТИМИСТ

Подполковник полиции на хорошем счету у коллег. Сослуживцы отзываются о нем, как о человеке порядочном, опытном и трудолюбивом, готовом всегда подставить товарищам плечо. По их словам, старший участковый уполномоченный обладает хорошим чувством юмора, любит историю своего края и всегда открыт к общению. Ему не раз предлагали руководящие должности, но Александр Карапузов предпочел работу на земле. А еще он примерный семьянин.

У подполковника полиции и его жены три дочери и уже два зятя. Он вспоминает, как вернувшись из очередной командировки, прямиком направился в роддом забирать жену с ребенком.

- Я всегда говорю, что нашим женам надо памятники при жизни ставить. Воспитание детей, все заботы о домашнем очаге по большей части ложатся на их плечи. Такой выдержке и терпению может позавидовать любой мужчина. Наверное, этим и сильна наша нация, - говорит полицейский.

По натуре Александр Карапузов человек скромный, но в 2017-м году ему довелось сняться в клипе УМВД России по городу Старому Осколу на песню «А зори здесь тихие-тихие» группы «Любэ». Видеоролик, главным героем которого он стал, рассказывает о буднях участковых уполномоченных полиции, встречающихся на их жизненном пути людях и тех, кто каждый день ждет возвращения сотрудников полиции домой.

Впереди Александра Карапузова ждет еще один заключительный этап Всероссийского конкурса. На этот раз он поборется за звание «Народного участкового» страны. Поддержать его белгородцы смогут, поучаствовав в онлайн-голосовании на сайте «Комсомольской правды».