Ушел из жизни бывший глава белгородской «Роспечати»

Виктор Васильевич Гончаров. Фото из открытых источников.

После продолжительной болезни на 90-м году жизни скончался бывший глава белгородской «Роспечати Виктор Васильевич Гончаров.

Он - коренной белгородец, родился в 1932 году на хуторе Калинин Яковлевского района. Тяжелые годы Великой Отечественной прошли для него на Белгородчине. После войны окончил Харьковское полиграфическое училище и работал печатником на книжной фабрике им. Фрунзе в Харькове.

В 1950-м вернулся в родной Белгород, где прошел путь от простого печатника до директора областной типографии им. Ленина.

В 1987 году Виктор Васильевич возглавил местную «Роспечать». И руководил ею с 1987 по 2014 год.

В непростых экономических условиях, сложившихся в 1990-е, он сумел не только сохранить целостность предприятия, но и преумножить его потенциал, сберечь рабочие места. Благодаря его умелому руководству трудовой коллектив избежал массовых сокращений и задержек заработной платы.

Под руководством Виктора Васильевича расширилась региональная торговая сеть «Роспечати». Был произведен ремонт зданий управления и построены новые - для филиалов, переоборудованы и отремонтированы склады экспедиции, обновлен автопарк. Работники получили гарантированный социальный пакет, были улучшены условия их труда и отдыха, организованы выезды на морские курорты сотрудников и их детей в оздоровительные лагеря за счет предприятия и профсоюзного комитета.

Виктор Васильевич развивал «Роспечать» по всем направлениям. Белгородцы помнят, что тогда в киосках помимо газет и журналов появилась сувенирная продукция, различные канцелярские товары и другие предметы первой необходимости.

На прибыльное предприятие многие конкуренты посматривали с завистью. Московские «инвесторы» предлагали ему продать активы или влиться в более фундаментальные столичные структуры. Но Виктор Васильевич всегда оставался преданным Белгородчине и родному коллективу, который он не мог бросить.

Его самоотверженная трудовая деятельность на протяжении 63 лет не осталась незамеченной и была по достоинству оценена. Виктор Васильевич 19 раз избирался депутатом Белгородского городского Совета народных депутатов, был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов в Областной Совет и Думу.

За отличную трудовую деятельность в полиграфической отрасли ему присвоены почетные звания «Отличник печати» и «Заслуженный работник культуры». Виктор Васильевич награжден многочисленными почетными грамотами партийных и Советских органов, медалями «Ветеран труда» и «За труд в тылу в годы Великой Отечественной войны». В 2007-м распоряжением губернатора Евгения Савченко он был удостоен медали «За заслуги перед землей Белгородской» II степени.

Светлая память о Викторе Васильевиче Гончарове навсегда останется в сердцах белгородцев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Редакция газеты «Комсомольская правда-Белгород»