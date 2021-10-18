Роман Старовойт и Игорь Маковский обсудили готовность электросетевого комплекса к отопительному сезону

Роман Старовойт и Игорь Маковский

Губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский 18 октября 2021 года провели рабочую встречу в Москве. Они обсудили подготовку электросетевого комплекса региона к прохождению предстоящего отопительного сезона, вопросы консолидации сетевых активов и реализацию других мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Как отметил Игорь Маковский, курские энергетики завершили все этапы подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Был выполнен капитальный ремонт 314 трансформаторных подстанций и 424 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, заменены 11 964 изолятора, расчищено 742 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

В «Курскэнерго» полностью укомплектованы 130 аварийно-восстановительных бригад, в том числе специалисты, готовые к выездам в соседние области на территории присутствия Обществ, и 183 единицы техники. На случай возникновения нештатной ситуации подготовлены и опробованы 107 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1583 кВт.

«Реализация на территории Курской области проектов по созданию высокотехнологичных объектов позволила нам добиться видимых результатов в части роста надежности электросетевой инфраструктуры. За последний год на 69,5% снижено число технологических нарушений и на 18,4 % сократилась средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей по сети 0,4-10 кВ. При этом мы активно работаем и по другим направлениям – проводим модернизацию системы наружного освещения, предлагаем услуги сопровождения техприсоединения. Все эти действия направлены на повышение качества работы и доступности электросетевого комплекса», – подчеркнул Игорь Маковский.

«Надежное и бесперебойное энергоснабжение – это залог реализации инфраструктурных проектов, стабильной работы промышленности и сельского хозяйства региона. Поэтому для нас важно, чтобы повышалась оперативность ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, а подготовка к зиме проводилась качественно и в запланированные сроки. Благодарю «Россети» за проделанную работу в этом направлении», – заявил Роман Старовойт.