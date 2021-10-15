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Экономика15 октября 2021 17:40

Металлоинвест – лидер международного антикоррупционного исследования

Таков вывод экспертов «Трансперенси Интернешнл» - созданного в 1993 году движения, объединяющего более 100 независимых организаций по всему миру
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Компания уже не единожды занимает верхние строчки антикоррупционных рейтингов.

Компания уже не единожды занимает верхние строчки антикоррупционных рейтингов.

Компания «Металлоинвест» получила наивысший возможный балл в исследовании международного агентства «Трансперенси Интернешнл – Россия» по оценке горячих линий крупного бизнеса для заявителей о коррупции. Для исследования были отобраны 100 компаний, действующих на территории Российской Федерации и крупнейших по выручке на основе ежегодного рейтинга РБК за 2020 год.

Заявления о коррупции — это один из важнейших механизмов пресечения коррупционных схем, а доступность горячей линии является ключевым элементом обеспечения этичности деловых практик и противодействия коррупции.

Исследование проводилось по семи критериям: наличие канала для сообщения о коррупции, гарантия защиты заявителя от негативного воздействия, раскрытие информации об ответственном за рассмотрение сообщений органе, возможность сообщить о коррупции не только для сотрудников, но и для контрагентов и иных лиц, обеспечение конфиденциальности и анонимности сообщений, раскрытие процедуры и сроков рассмотрения сообщений.

По результатам исследования Металлоинвест набрал 7 из 7 возможных баллов при среднем результате 3,8.

- Создание атмосферы нулевой толерантности и повышение эффективности средств противодействия любым проявлениям коррупции – это ежедневный, кропотливый процесс, который находится в фокусе нашего постоянного внимания, – подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Благодарим экспертов за высокую оценку наших усилий по внедрению передовых практик и стандартов в этой области.

Ранее в этом году Металлоинвест занял верхнюю строчку Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, проводимого Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей (РСПП). Компания стала единственной организацией без государственного участия в шестёрке лидеров с рейтингом класса А1, который присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

БИЗНЕС-ПРЕСС