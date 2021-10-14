На Лебединском ГОКе – новые поливооросительные машины

Всего в автотракторном управлении комбината 13 автомобилей данного функционала.

Парк автотракторного управления ЛГОКа пополнили три поливооросительные машины. Они обеспечивают пылеподавление, орошая забои и дороги, заправляют буровые станки водой, а зимой – помогают наносить реагенты и бороться с наледью.

Новые машины оснащены двигателем мощностью 600 лошадиных сил, гидромеханической трансмиссией, центробежным водяным насосом и веерной системой поливоорошения шириной более 24 метров,32-кубовыми цистернамииз высокопрочной низколегированной стали.

Для обработки труднодоступных месткаждый автомобиль снабжен 10-метровым рукавом. Дальнобойность струи воды составляет 60 метров. Комфортная кабина водителя оборудована системами безопасности ROPS/FOPS.

- На фоне карьерных гигантов – высокопроизводительных экскаваторов и большегрузных автомобилей, поливооросительные машины выглядят скромно, являются вспомогательной техникой. Но их роль очень велика, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Поливооросительные машины позволяют нам эффективно бороться с пылением в карьере, обеспечивать оптимальные, безопасные и комфортные условия для работы горняков.В будущем году мы усилим работупо пылеподавлению в карьере – планируем ввести в эксплуатацию поливооросительную машинус резервуаром 100 м3 на шасси автосамосвала большей мощности.