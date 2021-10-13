Жительница Старого Оскола поверила мошенникам, получив от них фальшивую повестку

Жительница Старого Оскола, поверила мошенникам и лишилась крупной суммы, взятой в кредит. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Старом Осколе в полицию обратилась 55-летняя женщина. Она стала жертвой очередного «спектакля», разыгранного мошенниками. Звонили якобы из банка и правоохранительных органов. Женщине рассказали байку о том, что на нее пытаются незаконно повесить кредит, расследованием уже занимаются компетентные службы, а для отмены несанкционированной операции надо самой взять займ и погасить его, переведя деньги на специальный безопасный счет. Оскольчанка, возможно, и не поверила бы, но преступники, узнав ее адрес и место работы, направили две липовые повестки. Фальшивки гласили, что женщина должна явиться в правоохранительные органы. Одну бумагу ей принес домой курьер. Вторая пришла по электронке на работу.

Поверив в обман, женщина взяла кредиты в двух банках на сумму больше 700 тысяч рублей. Совершив около сорока операций, она перечислила деньги на указанные аферистами счета, оказавшиеся на самом деле номерами телефонов. В итоге оскольчанка осталась без денег и с долгом перед банками.

В пресс-службе УМВД сообщили, что по факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры для поимки злоумышленников.

Белгородцам в очередной раз напоминают, что мошенничество под предлогом пресечения незаконных попыток списания денег со счета или оформления кредита – на сегодняшний день одно из самых распространенных. Аферисты представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, предлагая поучаствовать в разоблачении преступников. При этом, используя специальные программы, они могут имитировать звонки из официальных учреждений. На дисплее своего телефона вы увидите номер полиции или банка, который действительно указан в Интернете, хотя звонить вам будут люди, не имеющие никакого отношения к этим учреждениям и находящиеся, скорее всего, вообще за пределами региона. Чтобы не попасться на такую удочку, никогда не выполняйте операции со счетами и банковскими картами по указанию незнакомцев. Обратись в финансовое учреждение, клиентом которого являетесь, или в правоохранительные органы самостоятельно.