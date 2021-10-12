Белгородский депутат Госдумы Сергей Гаврилов возглавил комитет по собственности

Интересы жителей Белгородской области в этом созыве Госдумы представляет опытный политик Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

После избрания спикера парламента были утверждены руководители комитетов Госдумы. Часть комитетов возглавили представители КПРФ, партии, которая значительно улучшила результат на прошедших выборах в Госдуму.

Один из базовых комитетов Думы возглавил белгородский депутат Сергей Гаврилов. Деятельность комитета будет касаться вопросов собственности, земельных и имущественных отношений. Сам парламентарий поблагодарил Геннадия Зюганова и товарищей по фракции за доверие и оказанную поддержку.

Напомним, что на встрече президента Владимира Путина с лидерами партий, прошедших в парламент, Геннадий Зюганов особо выделил депутата Гаврилова. Он отметил, что депутат за время работы «укрепил связи по всем общественным направлениям», и назвал его «великолепным экономистом».

Сергей Анатольевич ранее уже возглавлял комитет Госдумы по вопросам собственности. Среди его приоритетов было создание и укрепление государственных вертикально-интегрированных корпораций, таких как ОАК, «Роскосмос», «Росатом».

Также в сферу деятельности этого комитета входила работа по регулированию управления госсобственностью. Особая роль Гаврилова на этом посту – недопущение приватизации «Почты России» и создание одноименного акционерного общества со 100% долей государства.Также депутат входил в его совет директоров, возглавляя ключевой комитет по аудиту.

Российский фонд прямых инвестиций стал суверенным фондом Российской Федерации также не без участия Сергея Гаврилова. Депутат входил в Правительственную комиссию по предупреждению банкротства стратегических предприятий и занимался проблемами их финансового оздоровления.