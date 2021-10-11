Металлоинвест – партнер Павильона России на «ЭКСПО-2020»

Тема участия России – «Творческий разум: определяя будущее».

«ЭКСПО-2020» продлится до 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории: в ней принимают участие 192 страны. Тема участия России – «Творческий разум: определяя будущее». Павильон России является одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Он выполнен в виде купольного объема, внешняя оболочка которого состоит из множества переплетенных разноцветных трубок-нитей, а постоянное изменение их направления символизирует бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и неостановимое движение вперед.

Группа USM, в состав которой входит Металлоинвест, представляет в Павильоне России LED инсталляцию «Вселенная возможностей», которая управляется через сенсорную панель. Трёхмерная экспозиция состоит из множества прозрачных струн и 60 000 светодиодов, с помощью которых создаются объёмные модели на темы экологии, науки и общества – трёх основных направлений развития человечества, определяющих его будущее. Ключевые тренды рассказаны от имени компаний холдинга, которые работают в горно-металлургической и телекоммуникационных отраслях, а также в сфере интернет и цифровых технологий.

В Павильоне России расскажут о научных и культурных достижениях прошлых эпох, покажут, как творческий разум может создавать будущее на благо человечества. Посвященные экологии образы напоминают зрителям, что уже сегодня есть решения, нацеленные на гармонию природы и промышленности.

- Сегодня будущее находится в наших руках. Мы умеем создавать современные предприятия на основе «зеленых» технологий. Наша миссия – быть основой эволюции современной металлургии в интересах будущих поколений, – отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.

Деловая программа Павильона России сфокусируется на самых насущных, актуальных и прогрессивных темах: урбанистика, космос, образование, культура, современное искусство, туризм, наука, транспорт и логистика, fashion-индустрия, медицина.

3-4 декабря в рамках празднования национального Дня России на «ЭКСПО-2020» состоится The RussiaForum: driving the future, на котором соберутся представители ведущих российских и международных компаний. Металлоинвест планирует принять участие в пленарном заседании «Экономика будущего: креативность, эффективность, ответственность», которое состоится в рамках форума 4 декабря.

25-26 января пройдет Заседание Российско-Арабского Делового Совета. В программе мероприятия запланированы встречи в национальных павильонах России, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана между делегатами 22 арабских стран и России, включая представителей Металлоинвеста и других крупных компаний.

Кульминацией раскрытия темы павильона России станет форум RussiaCreates 3.0, который состоится в марте 2022 года.