Опыт развития туризма в Липецкой области представили на Всероссийском марафоне

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Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин совместно с исполняющей обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Анной Иванниковой, а также с заместителем директора археологического парка «Аргамач» Ольгой Голотвиной рассказали о развитии регионального туризма в прямом эфире. Он состоялся в рамках Всероссийского марафона женского лидерства.

Дневной марафон «Компас женского лидерства #Мягкаясила» стартовал на Камчатке в полдень по местному времени. Его открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. К обсуждению актуальных для территорий тем каждый час подключались спикеры – сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Марафон завершился в Калининградской области.

В нашем регионе участники подключились к диалогу на площадке ТРК «Липецкое время». Анатолий Якутин рассказал об успешно реализованной молодёжной инициативе – приложении «Липтур», в котором можно получить информацию обо всех достопримечательностях и туристических предложениях, которые доступны в Липецкой области. «Важно понимать кто наш клиент, особенно клиент будущего – подрастающее поколение растёт в цифровую эпоху, и они строят планы уже с использованием цифровых технологий», – пояснил Анатолий Якутин.

К теме «Внутренний туризм: формирование благоприятной инвестиционной среды для создания качественной туристической инфраструктуры в малых городах центральной России» присоединилась и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области Анна Иванникова. «Наши малые исторические города сейчас имеют потенциал к разработке уникального культурного кода, все силы региона направлены на то, чтобы у каждого города было своё уникальное туристическое лицо», – отметила Анна Иванникова.

О развитии детского и семейного туризма в регионе рассказала заместитель директора археологического парка «Аргамач» Ольга Голотвина. «Сам проект не задумывался как коммерческий, может быть, в этом – часть его успеха. Мы задумывали его как средство, как место для популяризации науки, археологии, истории, и начинали как раз с детского археологического лагеря, который сейчас не может работать из-за ограничений, связанных с пандемией. Но этот год многое нам дал, например, мы решились на семейную смену и, как оказалось, этот проект очень востребован», – отметила Ольга Голотвина.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.

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