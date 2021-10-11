Губернатор Белгородской области назвал текущую ситуацию в сфере здравоохранения «напряженной»

Сейчас из 1662-х госпитализированных 69 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспокоен ростом количества заболевающих жителей и уверен, что вакцинация населения не просто снизит нагрузку на медучреждения, но и обезопасит людей.

- У нас непростая ситуация сейчас с коронавирусной инфекцией, - заявил глава региона во время еженедельного оперативного совещания. - Несмотря на то, что мы лидируем по темпам вакцинации от ковида в стране, у нас половина населения не провакцинирована до сих пор. Так, от общего числа заболевших – число вакцинированных достигает всего 1,5 процента. Из них большинство переносит болезнь в легкой форме, без госпитализации.

Вячеслав Гладков напомнил, что сейчас в Белгородской области активно идет иммунизация населения от вируса гриппа. Сейчас привиты уже 350 тысяч белгородцев:

- Нам необходимо для 900 тысяч человек сделать такие прививки, чтобы не допустить ухудшение текущей ситуации в сфере здравоохранения, - уверен Вячеслав Владимирович. - На неделе мы ожидаем поставок очередной партии вакцины.

Губернатор Белгородской области обратил внимание и на то, что на данный момент количество вызовов от пациентов в медучреждения области превышает в три раза их среднее количество за год.

Как уже сообщала «КП», за минувшие сутки в регионе скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19. За это же время 243 пациента заболели, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 56264 человека, выздоровели – 49246, умерли – 1218.

Сейчас из 1662-х госпитализированных 69 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

15069 белгородцев - на самоизоляции, 19342 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 147926 - сняты с самоизоляции.