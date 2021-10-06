Белгородский государственный университет дополнительно к базовому получит специальный грант программы «Приоритет 2030»

фото: пресс-служба НИУ «БелГУ».

В сентябре стало известно о том, что «БелГУ» вошел в список 106 российских университетов, которые получат господдержку в рамках программы «Приоритет 2030». Базовый грант составит 100 миллионов рублей ежегодно. В октябре были названы победители второго этапа конкурса, которых определила специальная комиссия. Помимо базового, они получат еще и специальный грант.

Из 54 претендентов отобрали 46 победителей. Белгородский государственный университет вновь вошел в их число по направлению «Территориальное и отраслевое лидерство». Вуз получит дополнительное финансирование на реализацию проектов, направленных на развитие территорий. Первый транш составит 426 миллионов рублей до конца 2022 года.

- Наш университет предложил несколько проектов, которые будут содействовать инновационным преобразованиям и трансформации уже существующих отраслей и территорий Белгородской области; выявлению, поддержке и закреплению в регионе талантливой молодежи; созданию новых рабочих мест и реализации студенческих стартапов, - отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин.

В защите программы вуза перед комиссией Министерства науки и высшего образования РФ дважды лично участвовал глава региона Вячеслав Гладков.

- Рад, что наш университет конкурентоспособен, он бьется за федеральный ресурс, а значит, получает возможность создавать новые проекты, строить лаборатории, помогать нашим производствам, а молодежи будет интересно оставаться в нашем регионе, - отметил губернатор.

Как сообщили в вузе, один из стратегических проектов, на которые направят средства гранта, направлен повышение привлекательности Белгородской области для жизни, учебы, работы и отдыха.