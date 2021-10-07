В Липецкой области сроки ожидания скорой помощи будут сокращены

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На работу в поликлиники Липецкой области вышли 272 студента медицинских колледжей региона и вузов ЦФО. Еще 35 старшекурсников медколледжей Липецка и Ельца направлены в службу скорой медицинской помощи.

За счёт этого будут сокращены сроки ожидания скорой помощи. Регион получил 19 машин скорой помощи и в ближайшее время они выйдут на линию, что также ускорит время оказания помощи пациентам.

Управление здравоохранения области проводит работы по перераспределению персонала поликлиник и больниц для усиления участковой службы на местах. Одновременно существует возможность трудоустройства студентов выпускных курсов на должности средних медработников поликлиник. В колледжах по итогам практической деятельности студентам будет выставлен дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. Также дополнительно к работе на скорой помощи привлекаются сотрудники областных учреждений здравоохранения.

«По поручению главы региона Игоря Артамонова за счет средств областного бюджета закуплены медикаменты, предназначенные для бесплатного лечения амбулаторных больных. Накануне на закупку лекарств для них мы также получили 23 миллиона рублей из федерального бюджета», - сказал начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

В целях повышения доступности стационарной медицинской помощи для пациентов с риском тяжелого течения заболевания коечный фонд инфекционных госпиталей региона увеличен до 2500 коек. Сейчас в госпиталях получают лечение около 2000 пациентов. Завершается подготовка еще одного инфекционного госпиталя на базе Данковской ЦРБ на 100 коек. В начале следующей недели он будет готов к приему пациентов. При необходимости госпиталь будет развернут на базе инфекционного отделения Усманской больницы. Общий коечный фонд составит порядка 2700 коек.

За счет средств областного бюджета будут закуплены 20 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса. При вызове врача на дом жители с симптомами ОРВИ получат этот тест и смогут в течение часа узнать есть ли у них коронавирус или нет.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.