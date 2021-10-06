Игорь Маковский отметил важность поддержки старшего поколения энергетиков

Игорь Маковский.

Филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Были организованы вечера встреч, посещение музеев, концертов и экскурсий по историческим местам. Во время переездов и прогулок строго соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

В «Ярэнерго» бывших работников пригласили осмотреть Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, церковь Бориса и Глеба в Кидекше. В «Воронежэнерго» для ветеранов предприятия провели праздничный концерт в филармонии. В «Костромаэнерго» встреча поколений прошла на территории музея истории костромской энергосистемы. В регионах, где усилен режим самоизоляции, пожилые люди получили адресную материальную поддержку.

Регулярная помощь и организация досуга для пенсионеров и ветеранов отрасли – хорошая традиция Обществ. Бывшим работникам компании оказывают финансовую поддержку на лечение и решение социально-бытовых вопросов, осуществляют дополнительные выплаты к памятным датам и юбилеям, компенсируют стоимость путевок. В условиях ограничений волонтеры-энергетики занимаются доставкой продуктов питания, необходимых медикаментов, помогают с ремонтом жилья и уборкой садовых участков.

.

Заслуженные энергетики становятся почетными гостями на торжественных мероприятиях, участвуют в производственной и социальной жизни филиалов.

- Поддержка старшего поколения энергетиков – один из главных приоритетов социальной политики нашей компании. Встречи с ветеранами служат воспитанию молодежи, преемственности традиций, сохранению знаний и опыта. С другой стороны – позволяют пожилым людям почувствовать свою сопричастность с современной энергетикой, ощутить заботу со стороны нынешнего поколения. Мы не забываем наших учителей и наставников, благодарим за самоотверженный труд, годы работы и силы, отданные энергетической отрасли, – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.