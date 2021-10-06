Силовики задержали белгородского подростка за одобрение действий пермского и казанского стрелков

Подросток из Белгородской области обвиняется в публичном оправдании терроризма. фото: скриншот видео с сайта СУ СК России по Белгородской области.

Информация о задержании так называемого «колумбайнера» в Валуйках появилась в социальных сетях 6 октября. Белгородский Следком раскрыл некоторые подробности уголовного дела. Как выяснилось, его фигурант – 17-летний юноша.

По версии следствия, молодой человек разделяет экстремистские идеи о необходимости насилия, в том числе массовых убийств в образовательных учреждениях. Вечером 21 сентября, находясь у себя дома, он разместил на своей странице в соцсети пост, который привлек внимание правоохранителей. Текстовое сообщение сопровождалось изображениями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, устроивших стрельбу в учебных заведениях Казани и Перми, а также снимками автоматического стрелкового оружия.

Белгородские силовики оперативно среагировали. Подросток был задержан сотрудниками ФСБ, УМВД и Росгвардии, после чего доставлен в Следственный комитет. В присутствии законного представителя юноше разъяснили правовые последствия его поступка, а они оказались весьма серьезными.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, на данный момент юноше предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с использованием сети «Интернет». Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

В ведомстве также напомнили, что под оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. В ведомстве посоветовали пользователям соцсетей тщательно анализировать размещаемый на своих страницах контент. За совершение преступления, которое инкриминируется 17-летнему жителю региона, предусмотрено до семи лет лишения свободы.