Белгородца задержали за разбой с ножом на дороге

По данным полиции, добычей злоумышленника стали старенькая магнитола и портативное зарядное устройство. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел ночью 2 октября в районе села Оскольское под Белгородом. По предварительным данным, подозреваемый – нетрезвый 26-летний мужчина – ехал из Чернянки домой в Новооскольский городской округ. За рулем находился его трезвый родственник.

Заметив стоявшую у дороги машину, пьяный пассажир решил выяснить причину остановки. В припаркованном авто спали 27-летний парень и 18-летняя девушка. По пути из Старого Оскола в Алексеевку они остановились, чтобы отдохнуть. Однако у разбудившего их нетрезвого мужчины была своя версия. Заподозрив, что молодые люди являются «закладчиками», он решил забрать у них часть незаконного заработка и под угрозой ножа потребовал деньги. Наличных у водителя и его пассажирки не оказалось, поэтому они отдали незнакомцу старенькую магнитолу и портативное зарядное устройство.

Однако мужчина не остановился на достигнутом. Когда молодые люди уехали, он попросил своего родственника следовать за ними, а сам позвонил в полицию и сообщил, что преследует предполагаемых наркосбытчиков. Параллельно за помощью к стражам порядка обратились и молодые люди. Они в свою очередь объяснили, что пытаются скрыться от напавшего на них незнакомца.

- По указанию оперативного дежурного, потерпевшие проследовали в ближайший – красненский отдел полиции, а подозреваемого в Чернянском районе остановили сотрудники ДПС. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в новооскольский отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Впоследствии причастность молодых людей к незаконному обороту наркотиков не подтвердилась. А вот их преследователю придется отвечать за свой поступок. По словам начальника следственного отделения ОМВД России по Новооскольскому городскому округу Олега Толмачева, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.