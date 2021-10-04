Кредитный рейтинг Металлоинвеста вновь повысился

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали сообщил о присвоенном рейтинге ‘Baa3’ со стабильным прогнозом.

Согласно опубликованному отчету международного рейтингового агентства Moody’sInvestorsService Moody’s, повышение рейтинга учитывает уникальную вертикально интегрированную бизнес модель Компании, последовательное снижение долговой нагрузки, изменения в корпоративной структуре, мировое лидерство в производстве товарного ГБЖ в мире c низкими издержками и выдающуюся ресурсную базу.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, подчеркнул:

- Позитивное рейтинговое действие отражает неоспоримое улучшение кредитных метрик Компании благодаря сильным финансовым и операционным результатам, приверженности своей финансовой политике и разумному подходу к управлению долгом.

За последние три месяца Металлоинвест получил повышение кредитных рейтингов до инвестиционного уровня от трех международных рейтинговых агентств, отметив таким образом 10-летие своего присутствия на международных рынках заемного капитала. Компания стремится к дальнейшему улучшению своего кредитного профиля.

В соответствии со своей методологией, Moody’s повысил кредитный рейтинг еврооблигаций, выпущенных MetalloinvestFinanceD.A.C., дочерней компанией Металлоинвеста, до уровня ‘Baa3’/стабильный.

Вице-президент, Старший кредитный эксперт Moody’s Денис Перевезенцев прокомментировал повышение рейтинга так:

- Это отражает уникальную позицию Металлоинвеста как вертикально интегрированного производителя железорудной и стальной продукции с внушительной долей продукции с добавленной стоимостью (ГБЖ, ПВЖ, окатыши, высококачественная сталь), а также большую ресурсную базу, стабильный денежный поток, последовательное снижение долга и наше ожидание того, что компания будет сохранять умеренный уровень долговой нагрузки в различных ценовых сценариях на руду и сталь.