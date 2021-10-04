На Лебединском ГОКе внедрили инновации для тренировки сотрудников

На комбинате появилось оборудование для тренировки правильных действий при работе на высоте и тушении пожара.

Симулятор пожарного

Что делать при обнаружении возгорания? К кому обратиться за помощью? Какой тип огнетушителя выбрать, чтобы правильно ликвидировать пламя или хотя бы сдержать огонь до приезда пожарных? Это должен знать каждый, но в критической ситуации люди порой теряются.

Для безопасной практики на комбинате появился интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара. Это стенд с устройствами для имитации действий при возгорании: телефоном, по которому необходимо позвонить в пожарную службу, рычагами для отключения подачи газа и электроэнергии, а также несколькими видами огнетушителей.

Пожар здесь виртуальный: с помощью видеопроектора и специальной программы на подвесной экран проецируется симуляция пламени и список заданий. В раструбе каждого огнетушителя установлен датчик, при активации которого на экране появляется цифровая струя пены — с её помощью испытуемый и ликвидирует огонь. Для разных ситуаций необходим свой тип средства тушения, но гадать не нужно: программа подсказывает правильный ответ.

— Неподготовленному человеку в реальной ситуации будет сложно, потому что многие часто не знают, как действовать и какой огнетушитель выбрать. Тренажёр помогает разобраться и закрепить знания на практике, — отмечает инженер пожарно-спасательной части № 57 Дарья Бондарева.

Учебно-тренировочный комплекс с начала сентября применяют на вводных инструктажах по пожарной безопасности для тех, кто только устраивается работать на Лебединский ГОК.

— Привычный инструктаж для новичков сразу стал интереснее, — говорит одна из участниц Анастасия Лунёва.

Приручить высоту

Чтобы уверенно выполнить работу на высоте и уберечь себя от падений, важно правильно применять средства индивидуальной защиты. Для этого на комбинате построили специальный учебно-тренировочный полигон. Семиметровый двухъярусный комплекс включает несколько зон для имитации разных высотных работ: в замкнутом пространстве, на вертикальных лестницах, цилиндрической поверхности, деревянных и железобетонных опорах ЛЭП, скате кровли с наклоном в 25 градусов и других.

— Полигон предназначен для отработки навыков правильной работы на высоте в различных ситуациях, — поясняет начальник отдела охраны труда управления ОТиПБ Лебединского ГОКа Юрий Траханов. — Ранее практические занятия проводились на рабочих местах в подразделениях, но были узконаправленными и не позволяли каждому высотнику охватить все возможные случаи. Кроме того, на полигоне можно отрабатывать навыки эвакуации с рабочих мест, находящихся на высоте, например, грузоподъёмных кранов. На комплексе будут тренироваться слесари-ремонтники, электрики и монтажники, а также сотрудники подрядных организаций, выполняющие работы на высоте.

Учебно-тренировочный комплекс продолжают готовить к вводу в эксплуатацию. Кроме того, на комбинате появится специальный учебный класс с зонами хранения и проверки СИЗ, а также новыми компьютерами для тестирования знаний сотрудников.

1 500 специалистов Лебединского ГОКа и подрядных организаций ежегодно будут проходить обучение на полигоне по теме правильной работы и использования средств индивидуальной защиты на высоте.

Евгения Шехирева, фото Александра Белашова.