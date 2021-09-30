Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов разбирался с вопросами ЖКХ

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Прием проводился совместно с юристами и специалистами ВРОО «Жилищный контроль». Общение с жителями региона состоялась на площадке общественной приемной партии «Единая Россия».

Жительница Воронежа рассказала, что в ее доме отключили электричество, а когда жильцы попытались узнать о сроках восстановления электроснабжения, выяснилось, что аварийная ситуация произошла на бесхозном участке сетей. С управой района была достигнута договоренность об оперативном устранении неполадок с подачей электроэнергии.

Председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Левобережном районе Воронежа, сообщила, что в некоторых подъездах необходимо провести ремонт, но управляющая компания на обращения жильцов по данному вопросу не реагирует. Еще одна заявительница пожаловалась на ухудшение условий проживания в квартире после недавней коммунальной аварии. Пенсионер из Воронежа обратился с проблемой, связанной со сроками и качеством проведения капремонта в доме. Всем заявителям были даны консультации, обращения поставлены на контроль.

Подводя итоги приема, Владимир Нетёсов отметил важность системного решения вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

- Для каждого человека, обратившегося к депутату за помощью, его проблема — самая важная и значимая. Так же ее должны воспринимать и депутаты. А главное, вопросы, с которыми приходят на прием граждане, должны решаться не только в ручном режиме, но и системно. Именно работа приемных, где накапливается массив обращений по различной тематике, помогает в дальнейшем определить эффективные механизмы помощи гражданам, а также сформировать правильные алгоритмы действий, в том числе и законодательные, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов.

Он также отметил успешный опыт взаимодействия депутатского корпуса Воронежской областной Думы, специалистов региональной приемной партии и общественной организации «Жилищный контроль». Так, начиная с 2020 года, было рассмотрено более 3000 обращений по поводу оказания коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, при этом большая их часть получила положительное решение.

Комитет Воронежской облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам совместно со специалистами региональной приемной «Единой России» и ВРОО «Жилконтроль» на регулярной основе проводит комиссионные осмотры жилых домов, осуществляет контроль качества их обслуживания и ремонта. Такой мониторинг сферы ЖКХ позволяет вносить на рассмотрение областного парламента актуальные законодательные инициативы.

Масштабная работа была проведена в части просветительской деятельности в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя». Кстати, о новинках законодательства, правах собственников жилья в МКД и обязанностях управляющих и ресурсоснабжающих компаний в рамках мероприятий проекта смогли узнать не только взрослые, но и школьники. В учебных заведениях региона провели более 1000 уроков, во время которых дети и подростки получили полезную информацию о работе ЖКХ, правильном пользовании коммунальными услугами и порядке начисления платежей за них.