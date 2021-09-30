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Происшествия30 сентября 2021 13:29

Белгородца, забившего до смерти сына, отправили на 13 лет в тюрьму

После выхода на свободу его ждут еще 18-месячные ограничения
Алексей СЕРГУНИН
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Подсудимый свою причастность к совершению преступления отрицал, но в ходе следствия давал иные показания.

Подсудимый свою причастность к совершению преступления отрицал, но в ходе следствия давал иные показания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Волоконовского района ближайшие 13 лет проведет за решеткой. Он осужден в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

29 мая этого года во второй половине дня мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, не нашел на привычном для него месте денег, подошел к пятилетнему сыну и стал избивать его.

После полученных повреждений ребенок на следующий день умер больнице.

Подсудимый свою причастность к совершению преступления отрицал, но в ходе следствия давал иные показания.

Изучив доказательства и выслушав показания, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в ИК строгого режима. После отбытия основного наказания он дополнительно будет ограничен в свободе на 18 месяцев.

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