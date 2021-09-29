Подозреваемую в присвоении свыше двух миллионов рублей белгородку будут судить еще по двум эпизодам

Уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как уже сообщала «Комсомолка», 35-летняя жительница Губкинского горокруга может оказаться за решеткой по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем, заключила с жительницей Губкина договор на продажу дома. Совершив сделку по выданной доверенности за 1,3 миллиона рублей, деньги 61-летней хозяйке не отдала.

В апреле текущего года подозреваемая заключила договор на подбор жилья с последующим приобретением с 37-летним жителем Губкина и получила от него 1,028 миллиона рублей. Деньгами также распорядилась по своему усмотрению, не планируя выполнять условия договора.

Но это еще не все. В ходе расследования вскрылись детали двух других эпизодов мошенничества в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2019-го и в мае 2021-го года подозреваемая под предлогом поиска жилья получила от двух жителей Губкина суммы, превышающие 250 тысяч рублей с каждого. Как и в предыдущих случаях, деньги она присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся необходимые следственные мероприятия.