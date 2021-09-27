Был ли пистолет? В Белгородской области пьяный мужчина пытался войти в жилой дом

Нарушитель был задержан силами охранников и сотрудников Росгвардии. Фото: Василий Вахрин

- Сегодня утром в жилой дом, находящийся рядом с главным корпусом СОФ МГРИ, в состоянии опьянения, попытался войти посторонний мужчина, - сообщили в пресс-службе старооскольского филиала Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. - Это заметили сотрудники филиала университета и зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Нарушитель был задержан силами охранников и сотрудников Росгвардии.

Сейчас с ним работают сотрудники Старооскольского УМВД. Свидетели инцидента, преподаватели и студенты, после беседы с психологом продолжили обучение.

Проведенные инструктажи по действиям в подобных ситуациях позволили эффективно сработать, все работники СОФ МГРИ и студенты, повели себя правильно и грамотно. Спасибо им.

Напомним, что ранее стало известно о задержании человека, который совершал действия, похожие на заряжание пистолета.

По неофициальной информации, в руках у задержанного был спортивный сигнальный звуковой пистолет. Заряжен он не был.