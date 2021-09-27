В рамках 12-го заседания Думы состоялась инаугурация Вячеслава Гладкова. фото: с сайта Белгородской областной Думы.

В понедельник, 27 сентября, Вячеслав Гладков официально вступил в должность губернатора Белгородской области. Церемония инаугурации состоялась в филармонии. Поздравить нового нового губернатора прибыли полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев и главы других регионов.

После произнесения слов клятвы Вячеслав Гладков отметил, что это очень волнительное для него событие. Он выразил слова благодарности за оказанное доверие главе государства Владимиру Путину и жителям региона.

Вячеслав Гладков: «Один в поле не воин. Тот результат, который от нас ждут, зависит от целой команды». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Один человек в поле не воин. Тот результат, который от нас ждут жители Белгородской области, зависит от целой команды, - отметил Вячеслав Гладков. - Наш регион находится на высочайшем уровне развития, он готов к покорению новых высот. Впереди нас ждет еще больше достижений, я в этом уверен.

Напомним, в Белгородской области впервые за последние 27 лет сменился руководитель региона. Вячеслав Гладков был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Ему 52 года. Более шестнадцати лет он работал в администрации города Заречного Пензенской области, где проделал путь от начальника экономического отдела до главы администрации города. С 2016 по 2018 годы - в должности заместителя губернатора – председателя правительства г. Севастополя. С июня 2018 года до приезда в Белгородскую область работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

Вячеслав Гладков уделяет большое внимание выстраиванию диалога с населением. С первых дней нахождения в Белгородской области он активно общается с жителями региона как в социальных сетях, так и лично. 27 сентября глава региона рассказал на своей странице в соцсети, что утро перед инаугурацией провел в знаковом месте – на Прохоровском поле.

На прошедших выборах за него проголосовали 566 353 избирателя, что составило 78,79 %.